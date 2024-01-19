Як сік впливає на організм людини - вплив фруктового соку на організм людини

Склянки з різними видами фруктових соків. Фото: pixabay

Щоденне вживання склянки або більше 100% фруктового соку може сприяти збільшенню ваги тіла дітей і дорослих.

Про це свідчить дослідження 25 дорослих і 17 дітей, опубліковане у журналі JAMA Pediatrics, повідомляє CNN.

Читайте також:

Як сік впливає на організм людини

За даними науковців, у дітей кожна додаткова порція 100% фруктового соку на день була пов’язана зі зміною індексу маси тіла (ІМТ) на 0,03. У дорослих ІМТ змінився на 0,02.

"Одна з основних проблем вживання соку полягає у його кількості. Наприклад, склянка соку — це приблизно три апельсини. Але чи не часто ми їмо по три апельсини за раз. А якщо говорити про сік, то випивши одну скланку, за хвилину-дві ми можемо повернутися за ще однією. Зловживання соком додає багато калорій до денного раціону і призводить до стрибків рівня глюкози в крові. Споживання фруктів зменшує ризик зловживання", — зазначив провідний дослідник дієтології з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Чана, професор медицини в Гарвардській медичній школі в Бостоні доктор Волтер Віллетт.

Вчені кажуть, що постійне підвищення рівня цукру в крові може призвести до резистентності до інсуліну, метаболічного синдрому, діабету, хвороб серця, ожиріння та інших хронічних захворювань.

Американська академія педіатрії радить батькам і опікунам повністю уникати соку для немовлят до одного року. Для дітей віком від 1 до 3 років кількість цього напою рекомендують обмежити до 120 грамів на день, а у віці від 4 до 6 років — до 170 грамів. Причина у зростанні рівня дитячого ожиріння та карієсу,

Разом з тим, підліткам і дорослим рекомендовано випивати не більше 220 грамів 100% соку на день. Однак таким напоєм не варто намагитися втамувати спрагу.

Нагадаємо, є фрукти, які викликають різкий викид інсуліну і мають високий глікемічний індекс. Також системне їх вживання негативно позначається на шкірі та жіночому здоров'ї. Якщо ви намагаєтеся цими фруктами замінити солодощі, поспішаємо вас засмутити, адже в них ще більше цукру.