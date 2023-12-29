Цікаві факти про олів'є

Салат олів'є. Фото: Freepik

Насправді салат олів'є не такий шкідливий, як здається. Його овочева складова чудово поєднується між собою, а шкідливий майонез можна замінити більш корисним соусом.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Користь та шкода салату олів'є

У середньому порція олів'є містить близько 200 калорій. Олів'є багатий вітамінами та білком з погляду овочевої складової. Салат насичує організм вітамінами. Дієтичне м'ясо птиці та яйце роблять страву ситною і одночасно відносно правильною.

Салат олів'є. Фото: Freepik

Яйця та м'ясо джерело білка, огірки відповідають за клітковину у складі, а мариновані відновлюють водно-сольовий баланс. Консервований горошок також є рослинним білком. Морква багата на вітамін А.

Майонез у складі олів'є

Найбільше шкоди організму завдає майонез. Вживання майонезу негативно позначається на роботі підшлункової залози. Також салат відрізняється високим глікемічним індексом, що може спричинити ожиріння.

У класичному олів'є міститься 170 міліграм холестерину за добової норми для людини в 300 міліграм. За ніч з'їдається не одна порція, що в тандемі з іншою жирною їжею може спричинити атеросклероз.

Як зробити олів'є корисним

Найпростіше і важливіше замінити шкідливі інгредієнти на корисні. Бажано виключити майонез та використовувати грецький чи натуральний йогурт. Також можна приготувати домашній майонез на основі молока чи рідини із консервованого горошку. Також рекомендується замінити ковбасу на курячу грудку, язик або рибу.

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