Корисні та несподівані властивості кукурудзи

Кукурудза в тарілку. Фото: Freepik

Кукурудза сьогодні широко використовується у виробництві різних продуктів. Звичайно ж вона найбільш корисна у свіжому вигляді, але чи замислювалися ви, яку користь організму здатна принести кукурудза.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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У кукурудзі у більшій кількості міститься крохмаль, завдяки чому вона добре насичує на тривалий період часу. Корисні елементи, на які вона багата підтримують функцію всіх органів.

Які вітаміни та мінерали містяться в кукурудзі:

вітамін А;

вітамін С;

цинк;

мідь;

калій;

кальцій;

йод.

Кукурудза хороший помічник у схудненні

Кукурудза добре нормалізує обмін речовин і стимулює спалювання жирових відкладень, покращує процеси травлення. Кукурудза відмінно притуплює почуття голоду і насичує організм надовго, причому досить низькокалорійна.

Кукурудза у склянках. Фото: Freepik

Кукурудзу можна їсти у свіжому або консервованому, як кашу або у вигляді попкорну. А з кукурудзяної муки печуть практично всі види випічки. При цьому в кукурудзяній муці набагато більше користі, ніж у пшеничній, адже вона не містить глютен.

Корисні властивості кукурудзи

Кукурудза має цілу низку корисних властивостей. Вона нормалізує роботу серцево-судинної системи, бореться із захворюваннями підшлункової залози, лікує хвороби легень, полегшує напади подагри. Кукурудза активує роботу мозку та покращує пам'ять. Цей овоч також уповільнює процеси старіння і навіть бореться з депресією.

Кукурудза у банцы. Фото: Freepik

Кукурудза чудова альтернатива м'ясу

Кукурудза — це відмінна альтернатива м'ясу, оскільки вона багата на рослинний білок, що робить її незамінним продуктом для тих, хто дотримується дієти або дотримується принципів вегетаріанства. Рослинний білок краще засвоюється, а шлунку його легше перетравлювати.

Кукурудза багата на антиоксиданти

Кукурудза багата антиоксидантами, селеном, а також вітамінами А та Е, які сприяють регенерації клітин та тканини. Вони покращують та омолоджують шкіру. Регулярне вживання кукурудзи уповільнить процеси природного старіння організму. А селен сприяє очищенню печінки та жовчного міхура від шкідливих речовин.

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