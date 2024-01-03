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Усього одна склянка теплої води натще творить справжні дива

3 січня 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Тепла вода вранці корисна здоров&#39;ю
Склянку з водою.Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Цілого ряду захворювань можна уникнути лише однією дією. Ми розповімо, як і навіщо пити гарячу воду натщесерце.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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У зимовий період у людей виникає закладеність носа. Щоденне вживання вранці гарячої води натще полегшить симптоми закладеності носа. Регулярне вживання гарячої води призводить до полегшення дихання через ніс. Гаряча вода знімає спазми та набряки, які можуть виникати в холодну пору року.

Поліпшує роботу кишківника

Коли людина спить, організм може втрачати до 500 мл рідини лише через дихання. Тепла гаряча вода також сприяє травленню та утворенню газів. Згідно з дослідженнями, гаряча вода сприятливо впливає на перистальтику кишківника та перешкоджає надмірному утворенню газів.

Запускає роботу мозку

Тепла вода впливає здатність мислити. У 2019 році було проведено дослідження, згідно з яким зневоднення призводить до гальмування функції нашої центральної нервової системи. Коли ви потребуєте підвищеної мозкової активності, саме вода стане найкращим помічником.

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Дівчина п'є воду. Фото: Freepik

Зневоднення викликає запори

Якщо ви п'єте недостатню кількість чистої води, у вас можуть виникати запори. Запори призводять до накопичення токсинів та головних болів.

Важливо зберігати водний баланс

Зберігати водний баланс організму дуже важливо. Важливо пам'ятати, що кава і чай мають сечогінний ефект і в такому випадку потрібно пити води ще більше. На склянку кави має бути дві склянки води.

Гаряча вода зменшує відчуття замерзання

Перед тим, як вийти на вулицю в холодну пору року, необхідно випити склянку гарячої води. Таким чином ви набагато менше замерзатимете.

Покращує кровообіг та знижує стрес

Гаряча вода покращує кровообіг та запускає всі процеси в організмі. Також гаряча вода здатна знизити рівень стресу.

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