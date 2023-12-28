Унікальні властивості картоплі, про які потрібно знати
Якийсь час тому було прийнято вважати, що картопля не дуже корисний овоч, і це незважаючи на те, що вона є у раціоні у більшості людей. Але виявилося, що картопля має набагато більше корисних властивостей, ніж було прийнято вважати раніше.
Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.
Чим корисна картопля
Картопля є дуже цінним джерелом калію. У нашій країні практично всі мають недолік калію. Він забезпечує стабільність зарядів потенціалу клітин, бере участь у роботі серцевого м'яза, бере участь у тонусі мускулатури, яка забезпечує скорочення судинної стінки.
Зрештою, калій дуже добре регулює артеріальний тиск. Саме з нестачею калію у деяких людей можна пов'язати наявність гіпертонічної хвороби.
У 500 грамах картоплі міститься добова доза калію та вітаміну С. Але йдеться про печену картоплю в духовці або мікрохвильовій печі. Інші види картоплі не вважаються такими корисними, до них належить картопля в смаженому вигляді або пюре.
Запечена картопля
Саме печена картопля зберігає всі свої корисні властивості. А ось якщо картоплю остудити і з'їсти в холодному вигляді, тоді в ній утворюється крохмаль резистентний, який за своїми властивостями прирівнюється до корисної клітковини.
Картоплю можна сміливо вживати тим людям, які фізично активні та які не мають проблем із зайвою вагою.
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