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Унікальні властивості картоплі, про які потрібно знати

28 грудня 2023 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Користь та шкода картоплі для здоров&#39;я
Печена картопля. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Якийсь час тому було прийнято вважати, що картопля не дуже корисний овоч, і це незважаючи на те, що вона є у раціоні у більшості людей. Але виявилося, що картопля має набагато більше корисних властивостей, ніж було прийнято вважати раніше.

Про це на своєму YouTube каналі повідомив Доктор Петрик.

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Чим корисна картопля

Картопля є дуже цінним джерелом калію. У нашій країні практично всі мають недолік калію. Він забезпечує стабільність зарядів потенціалу клітин, бере участь у роботі серцевого м'яза, бере участь у тонусі мускулатури, яка забезпечує скорочення судинної стінки.

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Сирий картопля. Фото: Freepik

Зрештою, калій дуже добре регулює артеріальний тиск. Саме з нестачею калію у деяких людей можна пов'язати наявність гіпертонічної хвороби.

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Запечена картопля. Фото: Freepik

У 500 грамах картоплі міститься добова доза калію та вітаміну С. Але йдеться про печену картоплю в духовці або мікрохвильовій печі. Інші види картоплі не вважаються такими корисними, до них належить картопля в смаженому вигляді або пюре.

Запечена картопля

Саме печена картопля зберігає всі свої корисні властивості. А ось якщо картоплю остудити і з'їсти в холодному вигляді, тоді в ній утворюється крохмаль резистентний, який за своїми властивостями прирівнюється до корисної клітковини.

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Запечена картопля. Фото: Freepik

Картоплю можна сміливо вживати тим людям, які фізично активні та які не мають проблем із зайвою вагою.

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