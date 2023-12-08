Бюджетний овоч — справжнє джерело вітамінів

Буряковий салат. Фото: Freepik

Буряк є бюджетним овочем. При цьому його корисні властивості просто вражають. Але як не дивно, не так багато людей включають буряк до свого раціону, що дуже дарма. Радимо ознайомитися з цією інформацією про буряки.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Буряк зберігає всі корисні властивості навіть після тривалої термічної обробки. Найкращі спортсмени світу додають буряки до свого щоденного раціону, тому що цей овоч включили у своє меню більше десяти олімпійських збірних.

Буряк додає швидкість і підвищує витривалість. При цьому сік буряка є природним допінгом. Буряк також любить нутриціологію, оскільки вона загоює і відновлює слизову оболонку шлунка.

Профілактика захворювань крові

Сік буряка — відмінний спосіб профілактики різних захворювань крові, зокрема й анемії. Але якщо ви не хочете возитися із соком буряків, овоч у вареному вигляді також позитивно впливає.

Буряковий сік. Фото: Freepik

Також буряк відмінно піднімає рівень гемоглобіну та підвищує циркуляцію в крові.

Заряджання мозку

Буряк збільшує надходження у мозок кисню, що сприяє хорошій передачі імпульсів та попереджає настання деменції. Співробітники національного університету старіння США вже давно вивчають корисні властивості буряка.

Буряковий салат. Фото: Freepik

Речовина, що міститься у буряках, уповільнює окислення та деформування білків у мозку.

Протизапальний засіб

Буряковий сік допоможе у профілактиці будь-яких запальних захворювань, які є однією з головних причин передчасного старіння організму. При цьому буряк добре покращує роботу кишечника.

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