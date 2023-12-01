Що можна їсти на Новий рік Дракона 2024

Фрукти на столі. Фото: Freepik

Покровитель 2024 — Зелений Дракон дуже любить смачні фрукти і ягоди. Але важливо знати, які з них потрібно подати до святкового столу, а які не можна категорично. Правильний вибір фруктів допоможе залучити в будинок добробут та удачу.

Про це розповіли Новини.LiVE.

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Чому Дракон не любить ківі

Парадоксально, але саме від ківі слід відмовитися як від доповнення новорічного столу. Річ у тому, що ківі дуже кислий фрукт, а Дракон любить лише солодощі. Цей фрукт здатний відлякати покровителя 2024 року, тому від ківі краще відмовитись.

Ківі на столі. Фото: Freepik

Давайте розберемося, на які фрукти варто звернути увагу. Але найголовніше, що важливо пам'ятати, всі фрукти повинні бути солодкими та яскравими кольорами, переважно червоних та помаранчевих відтінків.

Фрукти та ягоди червоного кольору

Насамперед на святковому столі мають бути фрукти та ягоди червоного кольору. Це може бути червоні яблука, червоний виноград, гранати, полуниця, червоні апельсини.

Ягоди на столі. Фото: Freepik

У десертах можна використовувати заморожену вишню, полуницю або смородину.

До речі, до сирної тарілки можна додати грона червоного винограду, це буде красиво і привабить добробут. У такому разі радимо обов'язково додати мед чи червоний конфітюр.

Яблука та груші. Фото: Freepik

Хорошою ідеєю буде спекти шарлотку з червоними яблуками. Або це може бути чізкейк з вишневою начинкою зверху.

Тропічні фрукти

Зверніть увагу на тропічні фрукти. Вони можуть бути основою для салатів або як прикраси. Зіркою святкової фруктової нарізки може стати драгон-фрукт.

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