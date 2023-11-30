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Цікаве для українців — як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії

30 листопада 2023 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Які ціни на продукти в Європі
Жінка в супермаркеті. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

З'явилася інформація про те, що в польських супермаркетах, які знаходяться біля кордону з Чехією, спостерігається підвищене скуповування продуктів. Чехи приїздять задля того, щоб вигідно купити польські продукти харчування

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на fakt.pl.

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Повідомляється, що через зростання цін в Чехії, це призвело до того, що чехам вигідніше закуповуватися продуктами харчування в Польщі. 

У Польщі порівняли ціни на основні продукти харчування в Чехії. З'ясувалося, що ціни в Чехії вищі щонайменше на 20-30%. До прикладу м'ясні продукти в Чехії коштують у 2,5 рази дорожче.

Порівняння цін на продукти харчування в Польщі та Чехії: 

  • масло вершкове, 200 г – 5,76 злотих (52,58 грн) у Польщі та 65,36 грн у Чехії;
  • молоко 1,5%, 1 л – 2,59 злотих (23,65 грн) у Польщі та 34,24 грн у Чехії;
  • олія ріпакова, 1 л – 7,59 злотих (69,30 грн) у Польщі та 81,72 грн у Чехії;
  • сир кисломолочний, 200 г – 1,49 злотих (13,60 грн) у Польщі та 32,59 грн у Чехії;
  • хліб, 500 г – 2,37 злотих (21,64 грн) у Польщі та 37,53 грн у Чехії;
  • філе куряче, 1 кг – 17,29 злотих (157,83 грн) у Польщі та 376 грн у Чехії;
  • свиняча вирізка, 1 кг – 13,99 злотих (127,71 грн) у Польщі та 340,59 грн у Чехії;
  • яйця, 10 шт – 6,49 злотих (59,25 грн) у Польщі та 78,51 грн у Чехії;
  • картопля, 1 кг – 2,99 злотих (27,29 грн) у Польщі та 48,93 грн у Чехії;
  • морква, 1 кг – 3,99 злотих (36,42 грн) у Польщі та 19,54 грн у Чехії;
  • рис, 1 кг – 3,69 злотих (33,68 грн) у Польщі та 49,11 грн у Чехії;
  • цукор, 1 кг – 5,79 злотих (52,86 грн) у Польщі та 45,73 грн у Чехії.
  • Загалом "кошик" із продуктів разом із фруктами, овочами та напоями обійшовся у Польщі в 122,97 злотих (1122,55 грн), тоді як у Чехії – 1894,2 грн.

Зазначається, що заробітні плати в Чехії трохи вищі, ніж в Польщі, проте із заробленого в середньому чех може купити 27 "продуктових кошиків", тоді як поляк — 60.

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