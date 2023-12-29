Цікавий факт про олів'є

Салат олів'є. Фото: Freepik

У Новий рік практично на кожному столі є салат олів'є. Назва страви французька, оскільки її справді придумав французький кухар. Ми розповімо про цікаві факти, як олів'є потрапило на новорічний стіл.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Історія салату олів'є дуже цікава. У 1960 році молодий французький кухар Люсьєн Олів'є приїхав працювати та допомагати дядькові у відомому ресторані. Його помітили та запросили працювати шеф кухарем у трактир Ермітаж.

Салат олів'є. Фото: Freepik

Він придумав салат до складу якого входив яловичий язик, ракові шийки, ікра, желе з бульйону, каперси та майонез. Страва гостям не сподобалася, вони повернулися наступного дня та попросили нарізати інгредієнти на дрібні кубики та обов'язково заправити майонезом.

До закладу стало приходити дедалі більше охочих, скуштувати оригінальну страву. Вважалося особливим шиком скуштувати страви, які приготував знаменитий кухар. Справжній рецепт салату залишився невідомим і після смерті кухаря про нього забули.

Відновлення салату олів'є за радянських часів

Але потім інформація повернулася, як засекречена та салат готували, лише у найвідомішому радянському ресторані. У СРСР багато продуктів було неможливо дістати, тому їх замінили інгредієнтами, які були більш доступними.

Олів'є почали готувати лише на свята, зокрема на Новий рік. Зі складом салату почали експериментувати господині на кухні. Сьогодні можна зустріти більше десяти варіацій приготування олів'є.

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