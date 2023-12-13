Ці овочі необхідно термічно обробляти

Різні види овочів. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що сирі фрукти та овочі корисніші за приготовлені. Часто це так і є, але виявилося, все-таки є і винятки. Деякі способи приготування покращують доступність корисних речовин.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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У процесі приготування овочів якісь речовини обов'язково губляться, але в деяких плодах є унікальні речовини, яких немає в інших продуктах. Буває так, що наш організм не в змозі отримати ці корисні речовини із сирих овочів.

Які вітаміни губляться під час приготування

Насамперед при термічній обробці овочів втрачається вітамін С і вітаміни групи В. Варіння в киплячій воді частково руйнує їх. При цьому частина втрачених вітамінів залишається у воді.

Варто зазначити, що вітамін С руйнується не лише при термічній обробці, а коли плоди довго зберігаються при сонячному світлі на свіжому повітрі. Які ж овочі корисні у приготовленому вигляді.

Морква

Не секрет, що морква корисна для зору. Це тому, що в моркві міститься бета-каротин. Потрапляючи в організм, він перетворюється на вітамін А, який має сильні антиоксидантні властивості. Будучи дуже потужним антиоксидантом, він гальмує шкідливі радикали, таким чином уповільнюється старіння.

Приготування моркви. Фото: Freepik

У моркві міститься ще один сильний антиоксидант, який називається лютеїн. Варіння та тушкування моркви збільшує доступність бета-каротину на 14% та лютеїну на 11%.

Брокколі

Доступність каротину в броколі після п'ятихвилинного варіння зростає на 32%. При цьому загальна антиоксидантна активність також стає вищою. Найголовніше, що після скороварки протиракова властивість броколі посилюється.

Щоб отримати сульфорафан, яким багаті брокколі та цвітна капуста, суцвіття потрібно розламати на невеликі частини та потримати на повітрі 15-20 хвилин. Обидва види капусти у сирому вигляді підходять не кожній людині. Ці овочі досить погано перетравлюються, тому їх необхідно готувати.

Помідори

Якщо ви будете їсти помідори тільки у свіжому вигляді, ви отримаєте дуже невеликий відсоток сильного антиоксиданту лікопіну, яким вони особливо цінні.

Помідори на сковороді. Фото: Freepik

У сирих помідорів товсті клітинні стінки, які ускладнюють засвоєння цього антиоксиданту. Дослідники з'ясували, що, наприклад, у смажених помідорах знижується рівень вітаміну С, але при цьому збільшується рівень антиоксидантів на 62%.

Шпинат

Шпинат багатий на мікроелементи та фолієву кислоту. Приготування шпинату не збільшує рівень фолатів, але їх кількість повністю зберігається.

Капуста

Ми часто їмо білокачанну капусту свіжою, але виявляється, що в квашеному вигляді цей овоч приносить набагато більше користі. Після квашення капуста набуває трьох важливих бонусів — розпушується клітковина, яку організму легше засвоїти.

При ферментації підвищується концентрація таких органічних кислот, як триптофан і тирозин. Також у ній значно збільшується кількість вітаміну С. До речі, у квашеній капусті вітаміну С значно більше, ніж у цитрусових.

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