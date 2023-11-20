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Торт "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом

20 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний торт — відео рецепт
Шоколадний торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Новий, шоколадно-маковий торт із ніжним заварним кремом. Він виходить м'який, в міру солодкий, з вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто й швидко. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • какао 40 г. (4 ст.л.);
  • яйця 3 шт;
  • вершкове масло 150 г;
  • сметана 50 г. (3 ст.л.);
  • цукор 100 г;
  • борошно 250 г;
  • розпушувач 10г. (2 ч.л.).

Для макового коржа:

  • яйця 4 шт;
  • цукор 150 г;
  • борошно 200 г;
  • мак (сухий) 100 г;
  • молоко 50 мл;
  • олія 30 мл;
  • розпушувач 5 г. (1 ч.л.);
  • масляний заварний.

Для глазурі:

  • шоколад (чорний) 80 г;
  • вершкове масло 50 г;
  • молоко 50 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати шоколадний корж. Інгредієнти подано на один корж. Таких приготувати треба два.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Збиваємо яйця з цукром, потім додаємо вершкове масло. 

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Тісто для шоколадного бісквіта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо сметану та ретельно перемішуємо. 

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Тісто для шоколадного бісквіта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо розпушувач та какао з просіяним борошном. 

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перекладаємо у форму для випікання. Все рівномірно розправити та випікаємо протягом 15 хвилин при температурі 180 градусів. 

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Приготування макового пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо маковий корж. Для цього потрібно збити яйця з цукром. Додаємо молоко, рослинну олію та сухий мак. Все ретельно перемішати. Додаємо розпушувач та просіяне борошно. Випікати протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів. 

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Додавання крема. Шоколадна глазур. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий маковий корж потрібно розрізати на дві частини. Тепер нам знадобиться заварний крем, який потрібно приготувати заздалегідь. 

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Додавання крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До половини крема додаємо натертий чорний шоколад.

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Шоколадна глазур. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер на шоколадний корж викладаємо білий крем, накриваємо маковим коржем та покриваємо його шоколадним кремом. Чергуємо так всі коржі. 

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Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно приготувати глазур, змішати шоколад, вершкове масло та молоко. 

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Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Покриваємо пиріг шоколадною глазур'ю. Даємо настоятися в холодильнику протягом кількох годин або ніч. 

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