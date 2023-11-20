Дуже смачний торт — відео рецепт

Торт "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом
Новий, шоколадно-маковий торт із ніжним заварним кремом. Він виходить м'який, в міру солодкий, з вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто й швидко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- какао 40 г. (4 ст.л.);
- яйця 3 шт;
- вершкове масло 150 г;
- сметана 50 г. (3 ст.л.);
- цукор 100 г;
- борошно 250 г;
- розпушувач 10г. (2 ч.л.).
Для макового коржа:
- яйця 4 шт;
- цукор 150 г;
- борошно 200 г;
- мак (сухий) 100 г;
- молоко 50 мл;
- олія 30 мл;
- розпушувач 5 г. (1 ч.л.);
- масляний заварний.
Для глазурі:
- шоколад (чорний) 80 г;
- вершкове масло 50 г;
- молоко 50 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати шоколадний корж. Інгредієнти подано на один корж. Таких приготувати треба два.
Збиваємо яйця з цукром, потім додаємо вершкове масло.
Додаємо сметану та ретельно перемішуємо.
Додаємо розпушувач та какао з просіяним борошном.
Перекладаємо у форму для випікання. Все рівномірно розправити та випікаємо протягом 15 хвилин при температурі 180 градусів.
Тепер приготуємо маковий корж. Для цього потрібно збити яйця з цукром. Додаємо молоко, рослинну олію та сухий мак. Все ретельно перемішати. Додаємо розпушувач та просіяне борошно. Випікати протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів.
Готовий маковий корж потрібно розрізати на дві частини. Тепер нам знадобиться заварний крем, який потрібно приготувати заздалегідь.
До половини крема додаємо натертий чорний шоколад.
Тепер на шоколадний корж викладаємо білий крем, накриваємо маковим коржем та покриваємо його шоколадним кремом. Чергуємо так всі коржі.
Тепер потрібно приготувати глазур, змішати шоколад, вершкове масло та молоко.
Покриваємо пиріг шоколадною глазур'ю. Даємо настоятися в холодильнику протягом кількох годин або ніч.
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