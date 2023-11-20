Дуже смачний торт — відео рецепт

Шоколадний торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Новий, шоколадно-маковий торт із ніжним заварним кремом. Він виходить м'який, в міру солодкий, з вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто й швидко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

какао 40 г. (4 ст.л.);

яйця 3 шт;

вершкове масло 150 г;

сметана 50 г. (3 ст.л.);

цукор 100 г;

борошно 250 г;

розпушувач 10г. (2 ч.л.).

Для макового коржа:

яйця 4 шт;

цукор 150 г;

борошно 200 г;

мак (сухий) 100 г;

молоко 50 мл;

олія 30 мл;

розпушувач 5 г. (1 ч.л.);

масляний заварний.

Для глазурі:

шоколад (чорний) 80 г;

вершкове масло 50 г;

молоко 50 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати шоколадний корж. Інгредієнти подано на один корж. Таких приготувати треба два.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Збиваємо яйця з цукром, потім додаємо вершкове масло.

Тісто для шоколадного бісквіта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо сметану та ретельно перемішуємо.

Тісто для шоколадного бісквіта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо розпушувач та какао з просіяним борошном.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перекладаємо у форму для випікання. Все рівномірно розправити та випікаємо протягом 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Приготування макового пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо маковий корж. Для цього потрібно збити яйця з цукром. Додаємо молоко, рослинну олію та сухий мак. Все ретельно перемішати. Додаємо розпушувач та просіяне борошно. Випікати протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Додавання крема. Шоколадна глазур. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий маковий корж потрібно розрізати на дві частини. Тепер нам знадобиться заварний крем, який потрібно приготувати заздалегідь.

Додавання крему. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

До половини крема додаємо натертий чорний шоколад.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер на шоколадний корж викладаємо білий крем, накриваємо маковим коржем та покриваємо його шоколадним кремом. Чергуємо так всі коржі.

Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно приготувати глазур, змішати шоколад, вершкове масло та молоко.

Готовий торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Покриваємо пиріг шоколадною глазур'ю. Даємо настоятися в холодильнику протягом кількох годин або ніч.

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