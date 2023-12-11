Як вибрати смачні крабові палички

Крабові палички. Фото: Freepik

Існує безліч святкових страв та закусок із застосуванням крабових паличок. Один тільки крабовий салат чого вартий, без якого складно уявити Новий рік. У цьому матеріалі ми розповімо, як вибрати смачні та якісні крабові палички.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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На полицях супермаркетів можна побачити безліч різних крабових паличок. Але часто трапляється так, що вони виявляються несмачними, що псує смак усієї страви, наприклад, крабового салату.

Крабові палички. Фото: Freepik

Також варто зазначити, що крабові палички вже давно не є бюджетним продуктом. Тому важливо знати підказки, які допоможуть обрати якісні крабові палички.

З чого складаються крабові палички

Крабові палички не мають жодного відношення до крабів, оскільки їх виготовляють із сурімі — свіжої риби, яку перетворюють на фарш. Продукт термічно обробляють і стискають у форму, яку ми бачимо на прилавках.

Крабові палички. Фото: Freepik

Якісні крабові палички повинні складатися з сурімі не менше, ніж на 30%.

Ідеальний склад крабових паличок:

30% сурімі;

30% води;

30% крохмалю;

10% домішок сої та спецій.

Якщо на упаковці відсотки не вказано, тоді вибирайте продукт, де сурімі стоїть першим у списку. Крабові палички мають бути соковитими, а не сухими.

Крабовий салат. Фото: Freepik

Вибирайте вакуумну упаковку

Вибирайте крабові палички тільки у вакуумній упаковці, адже в інших може бути повітря. Це означає, що такі крабові палички матимуть менший термін придатності.

Звертайте увагу на кригу

Якщо на крабових паличках є кристали льоду, це означає, що їх заморожували неодноразово, що негативно вплине на якість продукту.

Колір крабових паличок

Крабова паличка на білих ділянках повинна мати однорідний колір без будь-яких плям. Також зауважте, що крабові палички не повинні ламатися від натискання.

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