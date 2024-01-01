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ТОП-7 причин їсти чорнослив щодня

1 січня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Навіщо їсти чорнослив щодня
Ягоди чорносливу. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Чорнослив вважається найкориснішим із усіх сухофруктів. Його одержують висушуючи різні сливи. Але що буде, якщо вживати його щодня.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Хороший чорнослив має бути досить м'яким, але при цьому пружним. При дотриманні всіх технологій приблизно з 1 кг слив виходить приблизно 200 грамів чорносливу.

Коли люди говорять "чорнослив", перше, що спадає на думку, це покращення роботи нашого травного тракту. Але це далеко не всі корисні властивості.

Що буде, якщо щодня з'їдати по кілька ягід чорносливу

Що ж буде, якщо щодня з'їдати кілька ягід чорносливу? Насправді, зміни будуть колосальними. Чорнослив має унікальні біфідобактерії, які дуже добре покращують мікрофлору кишечника.

Корисний для кісток

Чорнослив є чудовим продуктом для профілактики остеопорозу. Він чудово допомагає запобігти ламкості кісток. Дослідники з Флоридського університету з'ясували, що щоденне вживання 10 ягід чорносливу значною мірою знижують ймовірність розвитку остеопорозу та згодом допоможуть уникнути переломів.

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Ягоди чорносливу. Фото: Freepik

Чорнослив корисний для серця

Поліфеноли, а також калій та інші мікронутрієнти, що містяться в чорносливі, допомагатимуть судинам, роблячи їх пружними та міцними. Чорнослив відмінно покращує роботу серцевого м'яза та частоту серцебиття.

Було зазначено, що ті люди, які регулярно вживають чорнослив, мають знижену ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань.

Уповільнення старіння

Чорнослив дуже багатий на велику кількість антиоксидантних сполук. Вони дозволяють нашому організму протистояти впливу вільних радикалів. Таким чином він уповільнює процеси старіння та знижує перманентні мікрозапалення у нашому організмі.

Чорнослив багатий на вітаміни

У чорносливі досить багато вітамінів таких як А, В, С та Е. Вони у свою чергу беруть участь у формуванні нашого імунітету. Також вони покращують роботу серцево-судинної системи та шлунка. А ось каротиноїди дуже добре впливають на наш зір.

Також у чорносливі багато мінералів, таких як калій, магній, фосфор. Вони будуть корисні для наших кісток, зубів, волосся та шкіри. Також у чорносливі міститься залізо, яке допоможе запобігти анемії.

Водний обмін та робота нирок

Чорнослив має досить м'яку сечогінну дію. Таким чином він допомагатиме з набряками та покращуватиме роботу ваших нирок. А виведення зайвої рідини з організму дуже благотворно позначається на серцево-судинній системі та зовнішньому вигляді.

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