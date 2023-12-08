Ці прості продукти необхідно їсти щодня

Дівчина снідає. Фото: Freepik

З віком необхідно приділяти більше уваги своєму харчуванню. Одним із найважливіших прийомів їжі є сніданок, тому саме в цей час необхідно їсти правильні продукти.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Корисний сніданок — основа для бадьорого та енергійного дня. Тому важливо грамотно скласти меню.

Курячі яйця

З віком підтримання м'язової маси стає все більш важливим для загального стану здоров'я та рухливості. Одним із ключових факторів збереження м'язової маси є достатнє споживання білка.

Незважаючи на те, що існує багато джерел доступного білка, саме яйця є відмінним варіантом для корисного сніданку. Вони містять високоякісний білок, а це означає, що ми отримуємо всі незамінні амінокислоти, необхідні нашому організму для побудови та відновлення м'язової маси.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Насправді яйця є одним із найдоступніших джерел білка з високою біологічною цінністю. Одна з причин, з яких яйця особливо добре для сніданку, полягає також у тому, що білок краще засвоюється вранці, ніж в інший час дня. Яйця також багаті на вітамін D, який сприяє засвоєнню кальцію. З віком наші кістки стають більш уразливими для переломів.

Вівсяна крупа

Вівсянка – це класичний варіант сніданку, який ідеально підходить для дорослих людей. Вівсянка є чудовим джерелом клітковини, яка очищає кишечник.

Вівсянка з ягодами. Фото: Freepik

А бета-глюкан, який міститься у вівсянці, може значно знизити рівень холестерину в крові. Регулярне вживання вівсянки на сніданок допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Натуральний йогурт

З віком включення натуральних кисломолочних продуктів до свого раціону може бути неймовірно корисним. Ці продукти багаті на пробіотиків, які покращують травлення та підтримують загальне здоров'я кишечника.

Крім того, кисломолочні білкові продукти є відмінним джерелом кальцію, який необхідний для підтримки міцних кісток. Але важливо вибирати йогурт із натуральним складом та з мінімальною кількістю цукру.

Кисломолочний сир

Сир, це багата білком їжа, яка є ідеальним сніданком. Сир легко засвоюється, що робить його ідеальним для тих, хто має проблеми із травленням.

Сир також містить кальцій, який допомагає зміцнювати кістки, волосся та нігті. При цьому сир не містить багато калорій, тому їм добре доповнювати сніданок.

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