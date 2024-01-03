Готувати їжу у такому посуді дуже небезпечно

Токсичний посуд, у якому небезпечно готувати їжу
На посуді для приготування їжі в жодному разі не можна економити. Деяке кухонне приладдя може вироблятися з матеріалів, які здатні завдати величезної шкоди здоров'ю.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Фольга у приготуванні їжі
Фольга — це такий самий алюміній, який при нагріванні надходитиме в їжу. Алюміній — це токсичний метал, який дуже важко виводиться з організму. Крім цього, він є каталізатором для інших важких металів, таких як свинець і кадмій. Алюміній визнаний нейротоксин.
Це означає, що він впливає на всі нейрони в нашому організмі і може спричинити нейродегенеративні захворювання. Алюміній може бути причиною виникнення онкології. Алюміній накопичується в організмі та впливає на роботу всіх органів та пригнічує роботу імунної системи.
Якщо ви готуєте їжу у фользі, тоді необхідно зробити хоча б прошарок з пергаменту, щоб їжа не стикалася з фольгою.
Тефлон та антипригарне покриття
Тефлон за останні 20 років став дуже популярним, але за останні 5-10 років він втратив свою популярність. У більшості країн, які дбають про здоров'я населення, такі як Канада, Японія, частина штатів Америки, Євросоюз, більшу частину посуду вже не використовують.
Тефлон містить перфтороктанову кислоту, яка є найсильнішим токсином та отрутою. Понад 10 років тому 8 найбільших компаній, які робили тефлон, повністю відмовилися від виробництва такого покриття.
При нагріванні понад 220 градусів всі антипригарні покриття виділяють бензол, який також є токсичною речовиною.
Силіконовий посуд
Силікон може бути відносно нешкідливим, питання у тому, якої якості силікон. У силіконі використовується кремній, який не є токсичним на 100%, але має бути абревіатури CE або FDA, які показують якість такого посуду.
Відмовтеся від силіконового посуду, який дуже яскравих кольорів, оскільки в яскравих фарбах завжди використовуються важкі метали. Також не слід купувати силікон, який має неприємний запах. Силіконовий посуд не можна нагрівати вище 150 і 180 градусів.
Безпечний посуд:
- нержавіюча сталь;
- жароміцне скло;
- керамічний посуд (без покриття яскравої глазурі);
- глиняний посуд;
- емальований посуд (до появи сколів);
- чавунний посуд.
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