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Токсичний посуд, у якому небезпечно готувати їжу

3 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Готувати їжу у такому посуді дуже небезпечно
Посуд для приготування. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

На посуді для приготування їжі в жодному разі не можна економити. Деяке кухонне приладдя може вироблятися з матеріалів, які здатні завдати величезної шкоди здоров'ю.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Фольга у приготуванні їжі

Фольга — це такий самий алюміній, який при нагріванні надходитиме в їжу. Алюміній — це токсичний метал, який дуже важко виводиться з організму. Крім цього, він є каталізатором для інших важких металів, таких як свинець і кадмій. Алюміній визнаний нейротоксин.

Це означає, що він впливає на всі нейрони в нашому організмі і може спричинити нейродегенеративні захворювання. Алюміній може бути причиною виникнення онкології. Алюміній накопичується в організмі та впливає на роботу всіх органів та пригнічує роботу імунної системи.

Якщо ви готуєте їжу у фользі, тоді необхідно зробити хоча б прошарок з пергаменту, щоб їжа не стикалася з фольгою.

Тефлон та антипригарне покриття

Тефлон за останні 20 років став дуже популярним, але за останні 5-10 років він втратив свою популярність. У більшості країн, які дбають про здоров'я населення, такі як Канада, Японія, частина штатів Америки, Євросоюз, більшу частину посуду вже не використовують.

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Посуд для приготування їжі. Фото: Freepik

Тефлон містить перфтороктанову кислоту, яка є найсильнішим токсином та отрутою. Понад 10 років тому 8 найбільших компаній, які робили тефлон, повністю відмовилися від виробництва такого покриття.

При нагріванні понад 220 градусів всі антипригарні покриття виділяють бензол, який також є токсичною речовиною.

Силіконовий посуд

Силікон може бути відносно нешкідливим, питання у тому, якої якості силікон. У силіконі використовується кремній, який не є токсичним на 100%, але має бути абревіатури CE або FDA, які показують якість такого посуду.

Відмовтеся від силіконового посуду, який дуже яскравих кольорів, оскільки в яскравих фарбах завжди використовуються важкі метали. Також не слід купувати силікон, який має неприємний запах. Силіконовий посуд не можна нагрівати вище 150 і 180 градусів.

Безпечний посуд:

  • нержавіюча сталь;
  • жароміцне скло;
  • керамічний посуд (без покриття яскравої глазурі);
  • глиняний посуд;
  • емальований посуд (до появи сколів);
  • чавунний посуд.

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