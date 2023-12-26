Чи корисний сушений часник

Сушений часник. Фото: Freepik

Багато хто віддає перевагу сухому часнику у вигляді спеції, оскільки таке використання зручніше. Але чи корисний він у сухому вигляді, давайте розбиратися разом.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Властивості сушеного часнику

Специфічний запах і смак часник знайомий більшості людей. Такий характерний смак часник набуває завдяки унікальному поєднанню органічних сполук. Перша згадка про часник було знайдено в давньоіндійських джерелах. Спочатку часник не використовувався в їжу, і головки та пір'я часнику застосовувалися виключно у медицині. Причому вже давні жителі Індії з'ясували, що саме в пір'їні часник вітамінів та корисних властивостей більше, ніж у самій часниковій головці.

Головки часнику. Фото: Freepik

Набагато пізніше вчені з'ясували, що у листі часник міститься величезна кількість вітаміну С та каротину. У часниковій головці вітамін С також присутній, але в мізерній кількості. Натомість додаються інші групи вітамінів, таких як В1, В3 та Р. Стародавні єгиптяни стали першими, хто додавав часник у страви національної кухні. Вважалося, що часник потрібно вживати щодня, тоді це зміцнить організм.

Збереглися і давні артефакти єгипетських лікарів, в описі яких описані рецепти лікарських засобів на основі часнику. У кулінарії використовують насіння сушеного часнику.

Сушений часник додають у приправи для надання характерного смаку та запаху. Корейці та японці стали виготовляти квашені голівки часнику. Тепер японський чорний часник відомий у всьому світі як делікатес.

Корисні властивості часнику

Часник містить корисні властивості організму людини. Найбільше в часнику міститься полісахаридів та вуглеводів, що чудово при зберіганні сушеного часнику. Але у сушеному часнику кількість корисних речовин може змінитися. Восени після збирання врожаю в часнику міститься інулін та сахароза. Після того, як сушений часник полежить пару місяців, інулін розщеплюється і в складі часнику збільшується вміст сахарози і глюкози.

Часник на столі. Фото: Freepik

Сушений часник

Сушений часник буває декількох видів, що відрізняються формою помелу. Буває сушений часниковий порошок, подрібнений або пластівцями. Сушений часник додають при консервації з іншими овочами.

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