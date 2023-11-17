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Страва за копійки зі звичайного буряка за п'ять хвилин

17 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та дуже смачна страва з буряка та квашеною капустою — відео
Буряки на столі. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таку страву з буряка оцінять всі. Знадобиться всього три інгредієнти. Дуже смачний та вітамінний салат, він актуальний холодної пори року. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • буряк 1 шт.;
  • цибуля біла 1 шт.;
  • капуста квашена 300 г;
  • олія оливкова для смаження та заправки 4 ст. л.;
  • кунжут 1 ст. л.;
  • родзинки 2 ст. л.;
  • сіль; 
  • чорний перець;
  • італійські трави;
  • сушений часник. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно начистити буряк та нарізати великими шматочками. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо ємність для запікання та фольгу, викладаємо буряки та накриваємо зверху шаром фольги. 

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Шматочки буряка. Фото: YouTube @prostirecepti

Запікаємо в духовці протягом 30 хвилин за температури 200 градусів. 

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Додавання квашеної капусти. Фото: YouTube @prostirecepti

Тим часом потрібно нарізати цибулю півкільцями чи невеликими шматочками. Цибулю потрібно обсмажити до золотистості. 

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Буряк та родзинки. Фото: YouTube @prostirecepti

До цибулі додаємо квашену капусту, все ретельно перемішуємо. Буряк потрібно подрібнити на великій тертці і додаємо його до цибулі та капусти. 

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Натертий буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо трохи родзинок, сіль, чорний перець, сушений часник та столову ложку кунжутного насіння. 

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Додавання кунжуту. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо рослинну олію, все ретельно перемішуємо  і можна куштувати. 

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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