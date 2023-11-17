Бюджетна та дуже смачна страва з буряка та квашеною капустою — відео

Страва за копійки зі звичайного буряка за п'ять хвилин
Таку страву з буряка оцінять всі. Знадобиться всього три інгредієнти. Дуже смачний та вітамінний салат, він актуальний холодної пори року. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- буряк 1 шт.;
- цибуля біла 1 шт.;
- капуста квашена 300 г;
- олія оливкова для смаження та заправки 4 ст. л.;
- кунжут 1 ст. л.;
- родзинки 2 ст. л.;
- сіль;
- чорний перець;
- італійські трави;
- сушений часник.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно начистити буряк та нарізати великими шматочками.
Далі беремо ємність для запікання та фольгу, викладаємо буряки та накриваємо зверху шаром фольги.
Запікаємо в духовці протягом 30 хвилин за температури 200 градусів.
Тим часом потрібно нарізати цибулю півкільцями чи невеликими шматочками. Цибулю потрібно обсмажити до золотистості.
До цибулі додаємо квашену капусту, все ретельно перемішуємо. Буряк потрібно подрібнити на великій тертці і додаємо його до цибулі та капусти.
Додаємо трохи родзинок, сіль, чорний перець, сушений часник та столову ложку кунжутного насіння.
Додаємо рослинну олію, все ретельно перемішуємо — і можна куштувати.
Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.
Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.
Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.
Читайте Новини.LIVE!