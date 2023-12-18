Як перевірити справжній гранатовий сік

Гранат та гранатовий сік. Фото: Freepik

Один з найкрасивіших фруктів — гранат традиційно вважається і одним із найкорисніших. Вважається, що він чудово піднімає рівень гемоглобіну. Чим же корисний цей фрукт.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Коли гранат дозріває на гілці, іноді аж тріскається зсередини. Великим виробником гранатів є Ізраїль. З ботанічного погляду, плоди гранатів вважаються не фруктами, а ягодами.

В Ізраїлі зерна граната додають практично до всіх страв. Ця звичка закріпилася і в нас. Гранат справді дуже вдало прикрашає страви та додає корисності.

Чим корисний гранат та гранатовий сік

Гранат дуже багатий на антиоксиданти, в ньому їх міститься рекордна кількість. Таким чином, у гранаті висока концентрація вітамінів.

Гранатовий сік. Фото: Freepik

У гранаті міститься речовина, яка знижує рівень холестерину та стимулює роботу печінки, завдяки чому розщеплюються жири. Гранат - справжній рятувальник для серцево-судинної системи.

Як визначити справжній гранатовий сік

Гранатовий сік дуже корисний, але буває так, що виробники розбавляють його або навіть підфарбовують, знижуючи харчову цінність. Для того, щоб в домашніх умовах визначити, чи є барвник у соку, необхідно додати в сік ложку звичайної соди.

Розрізаний гранат. Фото: Freepik

Якщо сік був підфарбований штучно, його колір у цьому середовищі не зміниться. А от якщо сік натуральний, то колір зміниться.

Чи можна їсти гранат із кісточками

Чи правда, що від ковтання кісточок може бути загострення апендициту? Насправді сучасна наука говорить про те, що жодного зв'язку між кісточками гранату та апендицитом немає. Якщо в апендиксі немає інфекції, тоді він чудово справляється зі своєю роботою. Є чи ні кісточки граната це справа смаку.

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