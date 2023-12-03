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Скільки мандарин потрібно покласти на новорічний стіл на рік Дракона 2024, щоб залучити гроші

3 грудня 2023 21:15
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Що має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024
Мандарини на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Незабаром прийде Новий рік Дракона 2024. Потрібно знати кілька секретів, коли накриватимете святковий стіл. Це приверне до вашого будинку добробут та фінансове благополучя.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Мандарини на святковий стіл

2024 року необхідно покласти на святковий стіл 8 мандарин. Це число фруктів, привабить добробут та гроші.

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Мандарини та апельсини. Фото: Freepik

Мандарин має бути саме 8, їх необхідно викласти у вигляді кола. Якщо у вас є восьмикутна тарілка чи страви, то це буде додатковим бонусом. У давньокитайській міфології число 8 священне. Символ нескінченності уособлюватиме всі блага.

Фаршировані дині та гарбузи

Якщо ви любите дині та гарбузи, дуже радимо задуматися про спосіб подачі цих страв. Наприклад, у дині можна подати фруктовий салат.

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Гарбузовий суп. Фото: Freepik

А ось гарбуз можна нафарширувати м'ясом, наприклад у вигляді горщика. Або зробити улюблений крем суп із сиром дор-блю.

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Дині на столі. Фото: Freepik

Дракон буде дуже вдячний за такі страви. Мабуть гарбуз це досить не типова страва для новорічного столу. Але саме у 2024 році ця буде дуже гарною ідеєю.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, чого категорично не повинно бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

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