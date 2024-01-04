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Шість фруктів, які слід заборонити їсти жінкам і ось чому

4 січня 2024 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Ці фрукти категорично не можна їсти жінкам, які відмовляються від цукру
Асорті фруктів. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Ці фрукти викликають різкий викид інсуліну і мають високий глікемічний індекс. Також системне вживання цих фруктів негативно позначається на шкірі та жіночому здоров'ї. Якщо ви намагаєтеся цими фруктами замінити солодощі, поспішаємо вас засмутити, адже в них ще більше цукру.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Фініки

Крім того, що у фініках багато глюкози, в них ще й багато фруктози, яка не викликає викиду інсуліну та на пряму може відкладатися у печінці. Варто побоюватися протеїнових батончиків, багато з яких виготовлені на основі фініків. Системне вживання фініків шкодить жіночому здоров'ю.

Хурма

Хурма за рахунок великої кількості простих вуглеводів може впливати на щитовидну залозу, від якої залежить вся гормональна система.

Груші

У грушах підвищений рівень цукру, а особливо шкідливим буде варення із груш. Вони спричиняють стрибок глюкози, який через 40-50 хвилин знижується. Внаслідок чого надниркові залози починають виробляти адреналін, щоб повернути рівень глюкози в кров. Чим частіше відбуваються такі стрибки глюкози, тим більше утворюється цукрова залежність.

Виноград

Виноград має велику кількість цукру, причому в ньому досить мало вітамін. Він також прирівнюється до звичайних солодощів, і якщо він сприймається як джерело вітамінів, то це велика помилка. Він впливає на організм так само, як і солодощі.

виноград
Красный виноград. Фото: Freepik

Манго

Якщо ми говоримо про стигле і соковите манго, то основною його складовою є цукор. Також на ринку популярний такий продукт, як сушений манго, який найчастіше обробляється цукровою глазур'ю. Будьте обережні з вживанням манго, який завдає такої ж шкоди організму, як і цукор.

Фрукт манго
Стиглий манго. Фото: Freepik

Кавун

Якщо кавун вживати протягом 2-3 місяців, сподіваючись, що це допомагає роботі нирок поспішаємо вас також застерегти. Адже в кавуні міститься велика кількість фруктози, що спричиняє велике навантаження на печінку.

арбуз
Стиглий кавун. Фото: Freepik

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