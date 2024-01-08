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Що відбувається з людьми, які їдять перепелині яйця

8 січня 2024 06:20
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Яніна Томенко
Редактор
Чим корисні перепелині яйця
Перепелині яйця. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Невеликого розміру, але з величезним потенціалом. Що станеться з організмом, якщо включити до свого раціону перепелині яйця і як відреагує на це наш мозок, читайте в цьому матеріалі.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Невеликі за розміром яйця перепілки важать лише в середньому 18 грам. У складі яєць перепілки міститься безліч корисних нутрієнтів. Цей продукт багатий на бета-каротином, амінокислотами і вітамінами групи В. Мінеральних речовин у складі перепелиного яйця також чимало.

У перепелиних яйцях міститься магній, залізо і навіть кальцій із фосфором. Такий склад позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам'ять, а також надає захисні властивості, зміцнюючи імунітет.

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Перепелині яйця. Фото: Freepik

Більше того, у складі перепелиних яєць є специфічна речовина лізоцим, яка чинить протибактеріальну дію не тільки знищуючи шкідливу мікрофлору, а й запобігаючи її розвитку.

Особлива відмінна перепелиних яєць у тому, що вони, на відміну від курячих, не викликають алергічних реакцій. Таким чином, перепелині яйця сміливо можуть використовуватися в прикорм навіть маленьким дітям.

Корисні властивості

На відміну від курячих яєць, у перепелиних баланс вітамінів білків та жирів оптимальний. У перепелиних яйцях багато лецитину, вплив якого дозволяє холестерину осідати як відкладень на судинних стінках. Зловживати цим продуктом, звичайно, не варто.

Холестерин є важливим компонентом для правильної роботи нашого організму. Насамперед холестерин необхідний для підвищення чоловічої фертильності. Але тим, хто схильний до ризиків розвитку атеросклерозу, курячими та перепелиними яйцями захоплюватися не варто.

Примітно, що білок, який міститься в перепелиних яйцях, здатний засвоюватися нашим організмом практично на 100%.

Крім корисного білка, перепелині яйця впливають такі функції:

  • зміцнення імунного захисту;
  • у складі перепелиних яєць, а точніше у жовтку, містяться жиророзчинні вітаміни А та Д;
  • участь у регенерації клітин шкіри та слизових покривів;
  • оптимізація роботи нервової системи;
  • запобігання розвитку злоякісних новоутворень;
  • захист міокарда та судин.

Раніше ми писали чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

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Також ми писали про ідеальний продукт, який потрібно їсти щодня.

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