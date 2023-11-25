Що можна їсти у Новий рік Дракона 2024

Рік Дракона. Фото: Freepik

Наближається Новий рік 2024. Цей рік буде під заступництвом Дракона. Що ж приготувати до святкового столу, щоб залучити багатство та благополуччя у новому році.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Зелений дерев'яний Дракон — це символ 2024 року. Рік Дракона розпочнеться 10 лютого 2024 року та завершиться 25 січня 2025 року. Попередній рік зеленого Дракона приходив у 1964 році, тобто це трапляється раз на 60 років.

Для того, щоб рік приніс удачу, необхідно показати Дракону, що ми його чекаємо в гості і готові задобрювати. Потрібно задовольнити смак Дракона. Для цього потрібно знати, що потрібно приготувати до святкового столу.

Що потрібно приготувати на рік Дракона 2024

Дуже важливо враховувати кількість страв на столі. Це потрібно для того, щоб отримати достаток та багатство. Тому цього року радимо накрити максимально багатий стіл.

Дракон любить тільки свіжі продукти, тому всі страви доведеться готувати напередодні Нового року, не пізніше ніж за добу. Новорічний стіл цього року потрібно накривати з розумом, щоб заслужити на його прихильність.

Необхідно приготувати м'ясо

Потрібно приготувати м'ясні страви. Якщо у 2023 році у вас були фінансові проблеми, для того щоб їх виправити, потрібно віддати пріоритет жирній свинині. А якщо не вдалося досягти успіху у відносинах, тоді готуйте індичку. А якщо ви хочете, щоб настав мир, тоді приготуйте качку. Якщо ви хочете, щоб наступний рік ознаменувався кар'єрним успіхом, тоді подайте яловичину до столу.

М'ясо з апельсинами. Фото: Freepik

Яке м'ясо приготувати у 2024 році Дракона:

яловичина;

баранина;

свинина;

качка;

індичка.

Риба та морепродукти

Обов'язково на столі мають бути риба та морепродукти. Вважається, що Дракон любить жирну рибу. Для того, щоб почуватися комфортно у 2024 році, як риба у воді, потрібно саме нею та порадувати своїх гостей.

Червона ікра. Фото: Freepik

Яку рибу та морепродукти приготувати у 2024 році?

хек;

окунь;

короп;

фарширована щука;

червона ікра;

чорна ікра,

ікра щуки;

кальмари;

креветки.

Коли ви подаватимете страви з риби, обов'язково прикрашайте їх зеленню.

Горіхи

Горіхи повинні обов'язково перебувати на святковому столі. Це символ мудрості, а значить підходить для того, щоб зустрічати Новий рік 2024 року Дракона. Окрім того, горіхи це ще й символ багатства.

Святковий салат. Фото: Freepik

Які горіхи подавати до святкового столу у 2024 році Дракона:

лісовий горіх;

макадамія;

кеш'ю;

волоський горіх;

кедровий горіх.

Фрукти

На фруктах заощаджувати категорично не можна. Потрібно віддати перевагу червоним фруктам.

Червоні яблука. Фото: Freepik

Які фрукти подавати в 2024 рік?

гранати;

яблука;

мандарини;

вишня;

полуниця;

червоний виноград.

Також буде добре, якщо до новорічного столу ви подасте тропічні фрукти. Вони можуть бути основою для десертів, які складатимуть салати.

Овочі

Якщо ви хочете, щоб у 2024 році у вас було здоров'я та благополуччя, не забудьте про овочі. Краще віддати перевагу свіжим овочам і дуже багато різноманітної зелені, її має бути багато.

Помідори та часник. Фото: Freepik

Цукор та мед

Дракон великий любитель солодкий. Це символ достатку та благополуччя.

Гострі страви

Дракон є істота вогнедишна, і тому потрібно приготувати хоча б одну дуже гостру страву.

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