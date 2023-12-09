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Що категорично не можна ставити на новорічний стіл на рік Дракона 2024

9 грудня 2023 07:50
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Яніна Томенко
Редактор
Що можна їсти у Новий рік Дракона 2024
Новорічний стіл. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Наступного 2024 року керуватиме могутній Зелений Дракон. Шанувальники давньокитайської міфології знають, що для того, щоб рік пройшов успішно та благополучно, треба задобрити покровителя року. Але ще важливіше не роздратувати Дракона, тому в цьому матеріалі ви дізнаєтеся, що категорично протипоказано подавати на новорічний стіл.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Дракон любить лише свіжі продукти, тому важливо, щоб на столі були блюда, які приготовані цього ж дня. Є ще кілька продуктів, від яких краще відмовитися або звести їх використання в приготуванні до мінімуму.

М'ясні та рибні консерви

Дракон любить і м'ясо, і рибу, але він може не оцінити консерви тому, що ці продукти не є свіжими. Всі продукти тривалого зберігання чи напівфабрикати він точно не оцінить.

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Бутерброди зі шпротами. Фото: Freepik

Якщо ж, наприклад, ви не можете уявити новорічний стіл без бутербродів зі шпротами, то краще все ж таки використовувати цю консерву хоча б у салаті. Щоб не наголошувати на таких продуктах, при цьому не відмовляючись, пропонуємо подумати про салати, в які вони додаються.

Куряче м'ясо

Курка асоціюється у Дракона із бідністю. Саме це м'ясо не потерпить на новорічному столі. Якщо ви планували запекти курку повністю, рекомендуємо переглянути меню і запекти, наприклад, індичку.

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Запечена курка. Фото: Freepik

Індичка, до речі, стане чудовим вибором. Оскільки це м'ясо входить у топ улюбленців Дракона. Ця страва точно задобрить покровителя року, що приверне до вашої домівки благополуччя.

Цибуля

Дракон просто терпіти не може цибулю. Він любить зелень у будь-якому вигляді, але від лука слід відмовитися. Не рекомендується класти пір'я зеленої цибулі на овочеву тарілку або прикрасити салати.

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Салат оздоблений зеленою цибулею. Фото: Freepik

Якщо всередину страви зелену або звичайну цибулю можна покласти, то робити на ній акцент не варто.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, чого категорично не повинно бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

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