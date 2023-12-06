Кому каву пити не можна

Стака кави. Фото: Freepik

Любителів кави дуже багато, мабуть не знайдеться людини, яка б не куштувала цей напій. Є безліч інформації про корисні властивості кави, але є люди, яким вона категорично протипоказана. А що буде, якщо пити каву щодня?

Найцікавіші факти про каву зібрали Новини.LIVE.

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Деякі експерти заявляють, що кава шкодить організму, але є низка досліджень, які говорять про те, що кава покращує якість нашого організму і навіть продовжує життя.

Кава справді не такий простий продукт. Кава має певні плюси та мінуси. Що ж станеться, якщо пити каву щодня?

Серцево-судинна система

Якщо ми регулярно питимемо каву, то в деяких випадках це може викликати підвищення артеріального тиску. Це залежить від індивідуальної переносимості. Коли верхній тиск підвищується, це називається гіпертонією, що викликає дуже неприємні симптоми.

Нервова система

Кофеїн можна назвати одним із найсильніших і найдозволеніших стимуляторів центральної нервової системи. Він справді викликає звикання. Кофеїн справді може підвищити уважність та працездатність. Кофеїн також покращує когнітивні здібності та підвищує витривалість.

Склянка кави. Фото: Freepik

Але щоразу, коли ми стимулюємо нашу нервову систему, образно кажучи, ми позичаємо в неї. Але борг доведеться повертати, оскільки запас енергії нашої нервової системи обмежений.

Кава не дає додаткової енергії, кофеїн лише допомагає дістати резервний запас енергії з клітин.

Дослідження показують, що нервова система має додатковий запас енергії в 20%, але дістати її можна лише за допомогою допоміжних речовин, наприклад хорошої дози кофеїну.

Якщо вранці ви п'єте каву, протягом дня почуваєтеся бадьоро, а вночі добре засинаєте, значить все чудово.

Горнятко кави. Фото: Freepik

Але якщо людина п'є по п'ять чашок кави, протягом дня спостерігається знервованість, а вночі сон порушений, це означає, що кофеїн вимотує нервову систему, надмірно її стимулюючи.

Експериментальним шляхом було доведено, що у 80% людей кофеїн підвищує працездатність, а з решти 20% у частини людей кофеїн не викликає жодного ефекту, а в іншої частини навпаки може викликає навіть заспокійливий ефект.

Шлунково-кишковий тракт

Споживання кави значно підвищує вироблення шлункового соку. Якщо ви періодично страждаєте на печію або виразку, або гастрит, у таких випадках каву потрібно обмежувати.

Особливо не рекомендується вживати каву з ранку натще або навпаки запивати ситний прийом їжі порцією кави. Набагато краще випивати каву через кілька годин після сніданку.

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