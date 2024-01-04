Раніше було відомо не про всі корисні властивості гречки

Гречка у тарілці. Фото: Freepik

Про користь гречки напевно чув кожен. Це популярна і доступна їжа, до складу якої входить величезна кількість мікроелементів. Зовсім не випадково її називають найкориснішою крупою.

Про це розповіли Новини.LIVE.

Читайте також:

Гречку завезли із Греції, саме тому її так і називають. Ще однією батьківщиною гречки вважаються Гімалаї.

Що буде, якщо їсти гречку щодня

У гречці міститься понад 50 корисних речовин. У ній дуже багато білка, її навіть прирівнюють до м'яса. Більше рослинного білка міститься хіба що в гороху. У цій крупі багато корисних амінокислот, наприклад, лізин і триптофан, які дуже важливі для синтезу власних білків в організмі.

У гречаній крупі багато заліза

Також у гречці дуже багато заліза, за цим показником вона перевершує всі інші популярні злаки. Вміст заліза на 100 г гречки становить 37% від добової норми. Залізо сприятливо впливає нашу кровоносну систему, і навіть нормалізує рівень гемоглобіну.

Гречана каша. Фото: Freepik

У гречаній крупі багато калію

Гречана крупа містить 15% калію від добової норми. Калій зміцнює судинну систему, позитивно впливає водно-сольовий баланс і знижує артеріальний тиск.

У гречаній крупі багато клітковини

Клітковина допомагає нашому процесу травлення, оздоровлює наш кишечник, знижує рівень холестерину і також знижує рівень цукру в крові.

У гречаній крупі багато флавоноїдів

Флавоноїди знижують проникність наших судин та сприяє їх зміцненню. У ній також багато кверцетину та рутину, саме тому рекомендують вживати під час вагітності та після перенесених операцій.

Гречана крупа допомагає схуднути

Завдяки тому, що у гречки невисокий глікемічний індекс, а також тому, що вона містить клітковину і дозволяє отримати відчуття насичення на тривалий час, може чудово допомагати тим, хто бажає скинути зайву вагу.

Раніше ми писали чим корисний булгур і як правильно його готувати.

Також ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим насправді корисний буряк.