Как сок влияет на организм человека – влияние фруктового сока на организм человека

Стаканы с разными видами фруктовых соков. Фото: pixabay

Ежедневное употребление стакана или более 100% фруктового сока может способствовать увеличению веса тела детей и взрослых.

Об этом свидетельствует исследование 25 взрослых и 17 детей, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, сообщает CNN.

Читайте также:

Как сок влияет на организм человека

По данным ученых, у детей каждая дополнительная порция 100% фруктового сока в день была связана с изменением индекса массы тела (ИМТ) на 0,03. У взрослых ИМТ изменился на 0,02.

"Одна из основных проблем употребления сока заключается в его количестве. Например, стакан сока — это примерно три апельсина. Но не часто ли мы едим по три апельсина за раз. А если говорить о соке, то выпив одну склянку, через минуту-две мы можем вернуться за еще одной. Злоупотребление соком добавляет много калорий в дневной рацион и приводит к скачкам уровня глюкозы в крови. Потребление фруктов уменьшает риск злоупотребления", — отметил ведущий исследователь диетологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе в Бостоне доктор Уолтер Уиллетт.

Ученые говорят, что постоянное повышение уровня сахара в крови может привести к резистентности к инсулину, метаболическому синдрому, диабету, болезням сердца, ожирению и другим хроническим заболеваниям.

Американская академия педиатрии советует родителям и опекунам полностью избегать младенческого сока до одного года. Для детей от 1 до 3 лет количество этого напитка рекомендуют ограничить до 120 граммов в день, а в возрасте от 4 до 6 лет — до 170 граммов. Причина в росте уровня детского ожирения и кариеса,

Вместе с тем подросткам и взрослым рекомендовано выпивать не более 220 граммов 100% сока в день. Однако таким напитком не стоит пытаться утолить жажду.

Напомним, есть фрукты, вызывающие резкий выброс инсулина и имеющие высокий гликемический индекс. Также системное их употребление отрицательно сказывается на коже и женском здоровье. Если вы пытаетесь этими фруктами заменить сладости, торопимся вас расстроить, ведь в них еще больше сахара.