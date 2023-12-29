Интересные факты об оливье

Салат оливье. Фото: Freepik

На самом деле салат оливье не такой вредный, как кажется. Его овощная составляющая прекрасно сочетаются между собой, а вредный майонез можно заменить на более полезный соус.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Польза и вред салата оливье

В среднем порция оливье содержит около 200 калорий. Оливье богат витаминами и белком с точки зрения овощной составляющей. Салат насыщает организм витаминами. Диетическое мясо птицы и яйцо делают блюдо сытным и одновременно относительно правильным.

Салат оливье. Фото: Freepik

Яйца и мясо источник белка, огурцы отвечают за клетчатку в составе, а маринованные восстанавливают водно-солевой баланс. Консервированный горошек также считается растительным белком. Морковь богата витамином А.

Майонез в составе оливье

Больше всего вреда организму приносит майонез. Употребление майонеза негативно сказывается на работе поджелудочной железы. Также салат отличается высоким гликемическим индексом, что может провоцировать ожирение.

В классическом оливье содержится 170 миллиграмм холестерина при суточной норме для человека в 300 миллиграмм. За ночь съедается не одна порция, что в тандеме с другой жирной пищей может привести к атеросклерозу.

Как же сделать оливье полезным

Самое простое и важное это заменить вредные ингредиенты на полезные. Желательно исключить майонез и использовать греческий или натуральный йогурт. Также можно приготовить домашний майонез на основе молока или жидкости из консервированного горошка. Также рекомендуется заменить колбасу на куриную грудку, язык или рыбу.

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