Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Все о салате оливье — пользы больше, чем кажется arrow

Все о салате оливье — пользы больше, чем кажется

29 декабря 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Интересные факты об оливье
Салат оливье. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

На самом деле салат оливье не такой вредный, как кажется. Его овощная составляющая прекрасно сочетаются между собой, а вредный майонез можно заменить на более полезный соус. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

Читайте также:

Польза и вред салата оливье 

В среднем порция оливье содержит около 200 калорий. Оливье богат витаминами и белком с точки зрения овощной составляющей. Салат насыщает организм витаминами. Диетическое мясо птицы и яйцо делают блюдо сытным и одновременно относительно правильным. 

null
Салат оливье. Фото: Freepik

Яйца и мясо источник белка, огурцы отвечают за клетчатку в составе, а маринованные восстанавливают водно-солевой баланс. Консервированный горошек также считается растительным белком. Морковь богата витамином А. 

Майонез в составе оливье 

Больше всего вреда организму приносит майонез. Употребление майонеза негативно сказывается на работе поджелудочной железы. Также салат отличается высоким гликемическим индексом, что может провоцировать ожирение.

В классическом оливье содержится 170 миллиграмм холестерина при суточной норме для человека в 300 миллиграмм. За ночь съедается не одна порция, что в тандеме с другой жирной пищей может привести к атеросклерозу. 

Как же сделать оливье полезным 

Самое простое и важное это заменить вредные ингредиенты на полезные. Желательно исключить майонез и использовать греческий или натуральный йогурт. Также можно приготовить домашний майонез на основе молока или жидкости из консервированного горошка.  Также рекомендуется заменить колбасу на куриную грудку, язык или рыбу. 

Ранее мы писали, сколько мандарин должно лежать на новогоднем столе, чтобы привлечь богатство. 

Также мы писали что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме