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Вас точно удивит, чем полезна консервированная кукуруза

13 декабря 2023 20:45
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Янина Томенко
Редактор
Полезные и неожиданные свойства кукурузы
Кукуруза в тарелке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Кукуруза на сегодняшний день широко используется в производстве различных продуктов. Конечно же она наиболее полезна в свежем виде, но задумывались ли вы, какую пользу организму способна принести кукуруза. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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В кукурузе в большем количестве содержится крахмал, благодаря чему, она хорошо насыщает на длительный период времени. Полезные элементы, которыми она богата поддерживают функцию всех органов. 

Какие витамины и минералы содержатся в кукурузе:

  • витамин А;
  • витамин С;
  • цинк;
  • медь;
  • калий;
  • кальций; 
  • йод. 

Кукуруза хороший помощник в похудении 

Кукуруза отлично нормализует обмен веществ и стимулирует сжигание жировых отложений, улучшает процессы пищеварения. Кукуруза отлично притупляет чувство голода и насыщает организм надолго, при этом она достаточно низкокалорийная. 

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Кукуруза в стаканах. Фото: Freepik

Кукурузу можно есть в свежем виде или консервированном, как кашу или в виде попкорна. А из кукурузной муки пекут практически все виды выпечки. При этом в кукурузной муке намного больше пользы, чем в пшеничной, ведь она, не содержит глютен. 

Полезные свойства кукурузы 

Кукуруза обладает целым рядом полезных свойств. Она нормализует работу сердечно-сосудистой системы, борется с заболеваниями поджелудочной железы, лечит болезни легких, облегчает приступы подагры. Кукуруза активирует работу мозга и улучшает память. Этот овощ также замедляет процессы старения и даже борется с депрессией. 

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Кукуруза в банке. Фото: Freepik

Кукуруза отличная альтернатива мясу 

Кукуруза — это отличная альтернатива мясу, поскольку она богата растительным белком, что делает ее незаменимым продуктом для тех, кто придерживается диеты или соблюдает принципы вегетарианства. Растительный белок лучше усваивается, а желудку его легче переваривать. 

Кукуруза богата антиоксидантами 

Кукуруза богата антиоксидантами, селеном, а также витаминами А и Е, которые способствуют регенерации клеток и ткани. Они улучшают и омолаживают кожу. Регулярное употребление кукурузы замедлит процессы естественного старения организма. А селен способствует очищению печени и желчного пузыря от вредных веществ. 

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