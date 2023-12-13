Полезные и неожиданные свойства кукурузы

Кукуруза в тарелке. Фото: Freepik

Кукуруза на сегодняшний день широко используется в производстве различных продуктов. Конечно же она наиболее полезна в свежем виде, но задумывались ли вы, какую пользу организму способна принести кукуруза.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

Читайте также:

В кукурузе в большем количестве содержится крахмал, благодаря чему, она хорошо насыщает на длительный период времени. Полезные элементы, которыми она богата поддерживают функцию всех органов.

Какие витамины и минералы содержатся в кукурузе:

витамин А;

витамин С;

цинк;

медь;

калий;

кальций;

йод.

Кукуруза хороший помощник в похудении

Кукуруза отлично нормализует обмен веществ и стимулирует сжигание жировых отложений, улучшает процессы пищеварения. Кукуруза отлично притупляет чувство голода и насыщает организм надолго, при этом она достаточно низкокалорийная.

Кукуруза в стаканах. Фото: Freepik

Кукурузу можно есть в свежем виде или консервированном, как кашу или в виде попкорна. А из кукурузной муки пекут практически все виды выпечки. При этом в кукурузной муке намного больше пользы, чем в пшеничной, ведь она, не содержит глютен.

Полезные свойства кукурузы

Кукуруза обладает целым рядом полезных свойств. Она нормализует работу сердечно-сосудистой системы, борется с заболеваниями поджелудочной железы, лечит болезни легких, облегчает приступы подагры. Кукуруза активирует работу мозга и улучшает память. Этот овощ также замедляет процессы старения и даже борется с депрессией.

Кукуруза в банке. Фото: Freepik

Кукуруза отличная альтернатива мясу

Кукуруза — это отличная альтернатива мясу, поскольку она богата растительным белком, что делает ее незаменимым продуктом для тех, кто придерживается диеты или соблюдает принципы вегетарианства. Растительный белок лучше усваивается, а желудку его легче переваривать.

Кукуруза богата антиоксидантами

Кукуруза богата антиоксидантами, селеном, а также витаминами А и Е, которые способствуют регенерации клеток и ткани. Они улучшают и омолаживают кожу. Регулярное употребление кукурузы замедлит процессы естественного старения организма. А селен способствует очищению печени и желчного пузыря от вредных веществ.

Также мы писали о том, чем полезен булгур и как правильно его готовить.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также мы писали, сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги.