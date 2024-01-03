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Всего один стакан теплой воды натощак творит настоящие чудеса

3 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Теплая вода утром полезна для здоровья
Стакан с водой. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Целого ряда заболеваний можно избежать всего одним действием. Мы расскажем, как и зачем пить горячую воду натощак. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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В зимний период у людей возникает заложенность носа. Ежедневное употребление утром горячей воды натощак облегчит симптомы заложенности носа. Регулярное употребление горячей воды приводит к облегчению дыхания через нос. Горячая вода снимает спазмы и отеки, которые могут возникать в холодное время года. 

Улучшает работу кишечника 

Когда человек спит, организм может терять до 500 мл жидкости только через дыхание. Теплая горячая вода также способствует пищеварению и образованию газов. Согласно исследованиям, горячая вода благоприятно воздействует на перистальтику кишечника и препятствует чрезмерному образованию газов. 

Запускает работу мозга 

Теплая вода влияет на способность мыслить. В 2019 было проведено исследование согласно которому обезвоживание приводит к торможению функции нашей центральной нервной системы. Когда вы нуждаетесь в повышенной мозговой активности, именно вода станет лучшим помощником. 

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Девушка пьет воду. Фото: Freepik

Обезвоживание вызывает запоры 

Если вы пьете недостаточное количество чистой воды у вас могут возникать запоры. Запоры приводят к накоплению токсинов и головным болям. 

Важно сохранять водный баланс 

Сохранять водный баланс организма очень важно. Важно помнить, что кофе и чай обладают мочегонным эффектом и в таком случае требуется пить воды еще больше. На стакан кофе должно быть два стакана воды. 

Горячая вода уменьшает чувство замерзания 

Перед тем, как выйти на улицу в холодное время года необходимо выпить стакан горячей воды. Таким образом вы будете гораздо меньше замерзать. 

Улучшает кровообращение и снижает стресс

Горячая вода улучшает кровообращение и запускает все процессы в организме. Также горячая вода способна снизить уровень стресса. 

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