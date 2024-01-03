Теплая вода утром полезна для здоровья

Стакан с водой. Фото: Freepik

Целого ряда заболеваний можно избежать всего одним действием. Мы расскажем, как и зачем пить горячую воду натощак.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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В зимний период у людей возникает заложенность носа. Ежедневное употребление утром горячей воды натощак облегчит симптомы заложенности носа. Регулярное употребление горячей воды приводит к облегчению дыхания через нос. Горячая вода снимает спазмы и отеки, которые могут возникать в холодное время года.

Улучшает работу кишечника

Когда человек спит, организм может терять до 500 мл жидкости только через дыхание. Теплая горячая вода также способствует пищеварению и образованию газов. Согласно исследованиям, горячая вода благоприятно воздействует на перистальтику кишечника и препятствует чрезмерному образованию газов.

Запускает работу мозга

Теплая вода влияет на способность мыслить. В 2019 было проведено исследование согласно которому обезвоживание приводит к торможению функции нашей центральной нервной системы. Когда вы нуждаетесь в повышенной мозговой активности, именно вода станет лучшим помощником.

Девушка пьет воду. Фото: Freepik

Обезвоживание вызывает запоры

Если вы пьете недостаточное количество чистой воды у вас могут возникать запоры. Запоры приводят к накоплению токсинов и головным болям.

Важно сохранять водный баланс

Сохранять водный баланс организма очень важно. Важно помнить, что кофе и чай обладают мочегонным эффектом и в таком случае требуется пить воды еще больше. На стакан кофе должно быть два стакана воды.

Горячая вода уменьшает чувство замерзания

Перед тем, как выйти на улицу в холодное время года необходимо выпить стакан горячей воды. Таким образом вы будете гораздо меньше замерзать.

Улучшает кровообращение и снижает стресс

Горячая вода улучшает кровообращение и запускает все процессы в организме. Также горячая вода способна снизить уровень стресса.

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