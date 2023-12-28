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Уникальные свойства картофеля, о которых нужно знать

28 декабря 2023 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Польза и вред картофеля для здоровья
Печеный картофель. Фото: Freepik
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Янина Томенко
Редактор

Какое-то время назад было принято считать, что картофель не очень полезный овощ, и это несмотря на то, что она присутствует в рационе у большинства людей. Но оказалось, что картофель имеет намного больше полезных свойств, чем было принято считать ранее. 

Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик

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Картофель является очень ценным источником калия. В нашей стране практически у всех есть недостаток калия. Он обеспечивает стабильность зарядов потенциала клеток, участвует в работе сердечной мышцы, участвует в тонусе мускулатуры, которая обеспечивает у нас сокращение сосудистой стенки. 

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Сырой картофель. Фото: Freepik

В конечном итоге, калий очень хорошо регулирует артериальное давление. Именно с недостатком калия, у некоторых людей, можно связать наличие гипертонической болезни. 

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Запеченный картофель. Фото: Freepik

В 500 граммах картофеля содержится суточная доза калия и витамина С. Но речь идет о печеном картофеле в духовке или микроволновке; Остальные виды картофеля не рассматриваются такими полезными, к ним относится картошка в жаренном виде или пюре. 

Запеченный картофель 

Именно печеная картошка сохраняет все свои полезные свойства. А вот если картофель остудить и съесть в холодном виде, тогда в ней образовывается резистентный крахмал, который по своим свойствам приравнивается к полезной клетчатке. 

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Запеченный картофель. Фото: Freepik

Картофель можно смело употреблять тем людям, которые физически активны и которые не имеют проблем с лишним весом. 

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