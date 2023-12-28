Польза и вред картофеля для здоровья

Уникальные свойства картофеля, о которых нужно знать
Какое-то время назад было принято считать, что картофель не очень полезный овощ, и это несмотря на то, что она присутствует в рационе у большинства людей. Но оказалось, что картофель имеет намного больше полезных свойств, чем было принято считать ранее.
Об этом на своем YouTube канале сообщил Доктор Петрик.
Чем полезна картошка
Картофель является очень ценным источником калия. В нашей стране практически у всех есть недостаток калия. Он обеспечивает стабильность зарядов потенциала клеток, участвует в работе сердечной мышцы, участвует в тонусе мускулатуры, которая обеспечивает у нас сокращение сосудистой стенки.
В конечном итоге, калий очень хорошо регулирует артериальное давление. Именно с недостатком калия, у некоторых людей, можно связать наличие гипертонической болезни.
В 500 граммах картофеля содержится суточная доза калия и витамина С. Но речь идет о печеном картофеле в духовке или микроволновке; Остальные виды картофеля не рассматриваются такими полезными, к ним относится картошка в жаренном виде или пюре.
Запеченный картофель
Именно печеная картошка сохраняет все свои полезные свойства. А вот если картофель остудить и съесть в холодном виде, тогда в ней образовывается резистентный крахмал, который по своим свойствам приравнивается к полезной клетчатке.
Картофель можно смело употреблять тем людям, которые физически активны и которые не имеют проблем с лишним весом.
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