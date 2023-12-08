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Украинский суперфуд — вы будете поражены, когда узнаете, чем на самом деле полезна свекла

8 декабря 2023 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Бюджетный овощ — настоящий кладезь витаминов
Свекольный салат. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Свекла является довольно таки бюджетным овощем. При этом ее полезные свойства просто поражают. Но как не странно, не так много людей включают свеклу в свой рацион, что очень зря. Советуем ознакомиться с этой информацией о свекле. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Свекла сохраняет абсолютно все полезные свойства даже после длительной термической обработки. Лучшие спортсмены мира включают свеклу в свой ежедневный рацион, потому что этот овощ включили в свое меню более десяти олимпийских сборных. 

Свекла добавляет скорость и повышает выносливость. При этом сок свеклы является природным допингом. Свеклу также обожает нутрициологию, поскольку она заживляет и восстанавливает слизистую желудка.  

Профилактика заболеваний крови 

Сок свеклы отличный способ профилактики различных заболеваний крови, в том числе анемии. Но если вы не хотите возиться с соком свеклы, овощ в вареном виде также имеет положительно влияние. 

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Свекольный сок. Фото: Freepik

Также свекла отлично поднимает уровень гемоглобина и повышает циркуляцию в крови. 

Зарядка мозга 

Свекла увеличивает поступление в мозг кислорода, что способствует хорошей передачи импульсов и предупреждает наступление деменции. Сотрудники национального университета старения США уже давно изучают полезные свойства свеклы. 

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Свекольный салат. Фото: Freepik

Вещество, которое содержится в свекле замедляет окисление и деформирования белков в мозге. 

Противовоспалительное средство 

Свекольный сок поможет в профилактике любых воспалительных заболеваний, которые являются одной из главных причин преждевременного старения организма. При этом свекла отлично улучшает работу кишечника. 

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