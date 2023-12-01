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Этого фрукта ни в коем случае не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года

1 декабря 2023 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Что можно есть на Новій год Дракона 2024
Фрукты на столе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Покровитель 2024 года — Зеленый Дракон очень любит вкусные фрукты и ягоды. Но важно знать, какие из них нужно подать к праздничному столу, а какие категорически нельзя. Правильный выбор фруктов поможет привлечь в дом благополучие и удачу. 

Об этом рассказали Новини.LiVE. 

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Чтобы Дракон точно заглянул в ваш дом, советуем привлечь его внимание различными фруктовыми нарезками. На фруктах в год Дракона экономить категорически нельзя. 

Почему Дракон не любит киви 

Парадоксально, но именно от киви следует отказаться в качестве дополнения новогоднего стола. Дело в том, что киви очень кислый фрукт, а Дракон любит только сладости. Этот фрукт способен отпугнуть покровителя 2024 года, поэтому от киви лучше отказаться. 

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Киви на столе. Фото: Freepik

Давайте разберемся на какие фрукты стоит обратить внимание. Но самое главное, что важно помнить, все фрукты должны быть сладкими и ярких цветов, преимущественно красных и оранжевых оттенков. 

Фрукты и ягоды красного цвета 

В первую очередь на праздничном столе должны быть фрукты и ягоды красного цвета. Это могут быть красные яблоки, красный виноград, гранаты, клубника, красные апельсины. 

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Ягоды на столе. Фото: Freepik

В десертах можно использовать замороженную вишню, клубнику или красную смородину. 

Кстати к сырной тарелке можно добавить гроздья красного винограда, это будет красиво и привлечет благополучие. В таком случае советуем обязательно добавить мед или красный конфитюр. 

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Яблоки и груши. Фото: Freepik

Хорошей идеей будет испечь шарлотку с красными яблоками. Или же это может быть чизкейк с вишневой начинкой сверху. 

Тропические фрукты 

Обратите внимание на тропические фрукты. Они могут быть основой для салатов или в качестве украшения. Звездой праздничной фруктовой нарезки может стать драгон фрукт. 

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

Также мы писали, какие салаты приготовить в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги и удачу. 

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