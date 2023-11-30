Какие цены на продукты в Европе

Женщина в супермаркете. Фото: Freepik

Появилась информация о том, что в польских супермаркетах, которые находятся у границы с Чехией, наблюдается повышенная скупка продуктов. Чехи приезжают для того, чтобы выгодно купить польские продукты питания.

Об этом сообщили Новости.LIVE со ссылкой на fakt.pl.

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Сообщается, что из-за роста цен в Чехии это привело к тому, что чехам выгоднее закупаться продуктами питания в Польше.

В Польше сравнили цены на главные продукты питания в Чехии. Выяснилось, что цены в Чехии выше минимум на 20-30%. К примеру, мясные продукты в Чехии стоят в 2,5 раза дороже.

Сравнение цен на продукты питания в Польше и Чехии:

масло сливочное, 200 г — 5,76 злотых (52,58 грн) в Польше и 65,36 грн в Чехии;

молоко 1,5%, 1 л — 2,59 злотых (23,65 грн) в Польше и 34,24 грн в Чехии;

масло рапсовое, 1 л — 7,59 злотых (69,30 грн) в Польше и 81,72 грн в Чехии;

сыр кисломолочный, 200 г — 1,49 злотых (13,60 грн) в Польше и 32,59 грн в Чехии;

хлеб, 500 г — 2,37 злотых (21,64 грн) в Польше и 37,53 грн в Чехии;

филе куриное, 1 кг — 17,29 злотых (157,83 грн) в Польше и 376 грн в Чехии;

свиная вырезка, 1 кг — 13,99 злотых (127,71 грн) в Польше и 340,59 грн в Чехии;

яйца, 10 шт — 6,49 злотых (59,25 грн) в Польше и 78,51 грн в Чехии;

картофель, 1 кг — 2,99 злотых (27,29 грн) в Польше и 48,93 грн в Чехии;

морковь, 1 кг — 3,99 злотых (36,42 грн) в Польше и 19,54 грн в Чехии;

рис, 1 кг — 3,69 злотых (33,68 грн) в Польше и 49,11 грн в Чехии;

сахар, 1 кг — 5,79 злотых (52,86 грн) в Польше и 45,73 грн в Чехии.

В общей сложности "корзина" из продуктов вместе с фруктами, овощами и напитками обошлась в Польше в 122,97 злотых (1122,55 грн), тогда как в Чехии — 1894,2 грн.

Отмечается, что заработные платы в Чехии несколько выше, чем в Польше, однако из заработанного в среднем чех может купить 27 "продуктовых корзин", тогда как поляк — 60.

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