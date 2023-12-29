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Интересная история создания салата оливье

29 декабря 2023 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Интересный факт об оливье
Салат оливье. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

В Новый год практически на каждом столе присутствует салат оливье. Это название французское неспроста, ведь его действительно придумал французский повар. Мы расскажем об интересных фактах, как оливье попал на новогодний стол. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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История салата оливье очень интересная. В 1960 году молодой французский повар Люсьен Оливье приехал работать и помогать дяде в известном ресторане. Его заметили и пригласили работать шеф поваром в трактир Эрмитаж. 

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Салат оливье. Фото: Freepik

Он придумал салат в состав которого входил говяжий язык, раковые шейки, икра, желе из бульона, каперсы и майонез. Блюдо гостям не понравилось, они вернулись на следующий день и попросили нарезать ингредиенты на мелкие кубики и обязательно заправить майонезом. 

В заведение стало приходить все больше желающих, попробовать оригинальное блюдо. Считалось особым шиком попробовать блюда, которые приготовил знаменитый повар. Подлинный рецепт салата остался неизвестным и после смерти повара про него забыли. 

Возобновление салата оливье в советское время 

Но затем информация вернулась, как засекреченная и салат готовили, только в самом известном советском ресторане. В СССР многие продукты было невозможно достать и ингредиенты заменили на доступные.

Таким образом оливье стали готовить только на праздники, в частности на Новый год. А с составом салата начали экспериментировать хозяйки на кухне. В сегодняшнее время можно встретить более десяти вариаций приготовления оливье. 

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