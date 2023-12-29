Интересный факт об оливье

Салат оливье. Фото: Freepik

В Новый год практически на каждом столе присутствует салат оливье. Это название французское неспроста, ведь его действительно придумал французский повар. Мы расскажем об интересных фактах, как оливье попал на новогодний стол.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

Читайте также:

История салата оливье очень интересная. В 1960 году молодой французский повар Люсьен Оливье приехал работать и помогать дяде в известном ресторане. Его заметили и пригласили работать шеф поваром в трактир Эрмитаж.

Салат оливье. Фото: Freepik

Он придумал салат в состав которого входил говяжий язык, раковые шейки, икра, желе из бульона, каперсы и майонез. Блюдо гостям не понравилось, они вернулись на следующий день и попросили нарезать ингредиенты на мелкие кубики и обязательно заправить майонезом.

В заведение стало приходить все больше желающих, попробовать оригинальное блюдо. Считалось особым шиком попробовать блюда, которые приготовил знаменитый повар. Подлинный рецепт салата остался неизвестным и после смерти повара про него забыли.

Возобновление салата оливье в советское время

Но затем информация вернулась, как засекреченная и салат готовили, только в самом известном советском ресторане. В СССР многие продукты было невозможно достать и ингредиенты заменили на доступные.

Таким образом оливье стали готовить только на праздники, в частности на Новый год. А с составом салата начали экспериментировать хозяйки на кухне. В сегодняшнее время можно встретить более десяти вариаций приготовления оливье.

Ранее мы писали, как сделать оливье супер полезным для здоровья.

Советуем ознакомиться с информацией, чем полезен холодец для организма.

Также мы писали что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также мы писали, сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги.