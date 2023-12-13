Эти овощи необходимо термически обрабатывать

Эти овощи нельзя есть в сыром виде
Многие считают, что сырые фрукты и овощи полезнее приготовленных. Часто это так и есть, но как оказалось, все таки имеются и исключения. Некоторые способы приготовления улучшают доступность полезных веществ.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
В процессе приготовления овощей, какие-то вещества обязательно теряются, но в некоторых плодах есть уникальные вещества, которых нет в других продуктах. Бывает так, что наш организм не в состоянии получить эти полезные вещества из сырых овощей.
Какие витамины теряются при приготовлении
В первую очередь при термической обработке овощей теряется витамин С и витамины группы В. Варка в кипящей воде частично разрушает их. При этом часть потерянных витаминов остается в воде.
Стоит отметить, что витамин С разрушается не только при термической обработке, а когда плоды долго хранятся при солнечном свете на свежем воздухе. Какие же овощи полезны в приготовленном виде.
Морковь
Не секрет, что морковь полезна для зрения. Это потому, что в моркови содержится бета-каротин. Попадая в организм, он превращается в витамин А, который обладает сильными антиоксидантными свойствами. Будучи очень мощным антиоксидантом, он притормаживает вредные радикалы, таким образом замедляется старение.
В моркови также содержится еще один сильный антиоксидант, который называется лютеин. Варка и тушение моркови увеличивает доступность бета-каротина на 14% и лютеина на 11%.
Брокколи
Доступность каротина в брокколи после пятиминутной варки возрастает на 32%. При этом общая антиоксидантная активность также становится выше. Самое главное, что после скороварки, противораковое свойство брокколи усиливается.
Чтобы получить сульфорафан, которым богаты брокколи и цветная капуста, соцветия нужно разломить на небольшие части и подержать на воздухе 15-20 минут. Оба виде капусты в сыром виде подходят не каждому человеку. Эти овощи достаточно плохо перевариваются, поэтому их необходимо готовить.
Помидоры
Если вы будете есть помидоры только в свежем виде, то вы получите очень небольшой процент сильного антиоксиданта ликопина, которым они особенно ценны.
У сырых помидоров толстые клеточные стенки, которые затрудняют усвоение этого антиоксиданта. Исследователи выяснили, что к примеру в жареных помидорах снижается уровень витамина С, но при этом увеличивается уровень антиоксидантов на 62%.
Шпинат
Шпинат богат на микроэлементы и фолиевую кислоту. Приготовление шпината не увеличивает уровень фолатов, но при этом их количество полностью сохраняется.
Капуста
Мы часто едим белокочанную капусту свежей, но оказывается, что в квашенном виде, этот овощ приносит намного больше пользы. После квашения капуста приобретает три важных бонуса — разрыхляется клетчатка, которую организму легче усвоить.
При ферментации повышается концентрация органических кислот таких как, триптофан и тирозин. Также в ней значительно увеличивается количество витамина C. Кстати в квашенной капусте витамина С значительно больше, чем в цитрусовых.
Ранее мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента.
Также мы писали о том, чем полезен булгур и как правильно его готовить.
Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.
Также мы писали, сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги.
Читайте Новини.LIVE!