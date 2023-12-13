Эти овощи необходимо термически обрабатывать

Разные виды овощей. Фото: Freepik

Многие считают, что сырые фрукты и овощи полезнее приготовленных. Часто это так и есть, но как оказалось, все таки имеются и исключения. Некоторые способы приготовления улучшают доступность полезных веществ.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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В процессе приготовления овощей, какие-то вещества обязательно теряются, но в некоторых плодах есть уникальные вещества, которых нет в других продуктах. Бывает так, что наш организм не в состоянии получить эти полезные вещества из сырых овощей.

Какие витамины теряются при приготовлении

В первую очередь при термической обработке овощей теряется витамин С и витамины группы В. Варка в кипящей воде частично разрушает их. При этом часть потерянных витаминов остается в воде.

Стоит отметить, что витамин С разрушается не только при термической обработке, а когда плоды долго хранятся при солнечном свете на свежем воздухе. Какие же овощи полезны в приготовленном виде.

Морковь

Не секрет, что морковь полезна для зрения. Это потому, что в моркови содержится бета-каротин. Попадая в организм, он превращается в витамин А, который обладает сильными антиоксидантными свойствами. Будучи очень мощным антиоксидантом, он притормаживает вредные радикалы, таким образом замедляется старение.

Приготовление моркови. Фото: Freepik

В моркови также содержится еще один сильный антиоксидант, который называется лютеин. Варка и тушение моркови увеличивает доступность бета-каротина на 14% и лютеина на 11%.

Брокколи

Доступность каротина в брокколи после пятиминутной варки возрастает на 32%. При этом общая антиоксидантная активность также становится выше. Самое главное, что после скороварки, противораковое свойство брокколи усиливается.

Чтобы получить сульфорафан, которым богаты брокколи и цветная капуста, соцветия нужно разломить на небольшие части и подержать на воздухе 15-20 минут. Оба виде капусты в сыром виде подходят не каждому человеку. Эти овощи достаточно плохо перевариваются, поэтому их необходимо готовить.

Помидоры

Если вы будете есть помидоры только в свежем виде, то вы получите очень небольшой процент сильного антиоксиданта ликопина, которым они особенно ценны.

Помидоры на сковороде. Фото: Freepik

У сырых помидоров толстые клеточные стенки, которые затрудняют усвоение этого антиоксиданта. Исследователи выяснили, что к примеру в жареных помидорах снижается уровень витамина С, но при этом увеличивается уровень антиоксидантов на 62%.

Шпинат

Шпинат богат на микроэлементы и фолиевую кислоту. Приготовление шпината не увеличивает уровень фолатов, но при этом их количество полностью сохраняется.

Капуста

Мы часто едим белокочанную капусту свежей, но оказывается, что в квашенном виде, этот овощ приносит намного больше пользы. После квашения капуста приобретает три важных бонуса — разрыхляется клетчатка, которую организму легче усвоить.

При ферментации повышается концентрация органических кислот таких как, триптофан и тирозин. Также в ней значительно увеличивается количество витамина C. Кстати в квашенной капусте витамина С значительно больше, чем в цитрусовых.

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