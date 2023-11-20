Очень вкусный торт — видео рецепт

Шоколадный торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Новый шоколадно-маковый торт с нежным заварным кремом. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

какао 40 г. (4 ст.л.);

яйца 3 шт;

сливочное масло 150 г;

сметана 50 г. (3 ст.л.);

сахар 100 г;

мука 250 г;

разрыхлитель 10г. (2 ч.л.).

Для макового коржа:

яйца 4 шт;

сахар 150 г;

мука 200 г;

мак (сухой) 100 г;

молоко 50 мл;

масло 30 мл;

разрыхлитель 5 г. (1 ч.л.);

масляный заварной.

Для глазури:

шоколад (черный) 80 г;

сливочное масло 50 г;

молоко 50мл.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить шоколадный корж. Ингредиенты рассчитаны на один корж. Таких приготовить нужно два.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем сливочное масло.

Тесто для шоколадного бисквита. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем сметану и тщательно перемешиваем.

Тесто для шоколадного бисквита. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем разрыхлитель и какао с просеянной мукой.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Переводим в форму для выпечки. Все равномерно расправить и выпекать в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Приготовление макового пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим маковый корж. Для этого нужно взбить яйца с сахаром. Добавляем молоко, растительное и сухой мак. Все тщательно перемешать. Добавляем разрыхлитель и просеянную муку. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Добавление крема. Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый маковый корж нужно разрезать на две части. Теперь нам понадобится заварной крем, который нужно приготовить заранее.

Добавление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К половине крема добавляем натертый черный шоколад.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь на шоколадный корж выкладываем белый крем, накрываем маковым лепешком и покрываем его шоколадным кремом. Чередуем так все лепешки.

Готовый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно приготовить глазурь, смешать шоколад, сливочное масло и молоко.

Готовый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Покрываем пирог шоколадной глазурью. Даем настояться в холодильнике в течение нескольких часов или ночью.

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