Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Торт "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту arrow

Торт "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту

20 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный торт — видео рецепт
Шоколадный торт. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Новый шоколадно-маковый торт с нежным заварным кремом. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • какао 40 г. (4 ст.л.);
  • яйца 3 шт;
  • сливочное масло 150 г;
  • сметана 50 г. (3 ст.л.);
  • сахар 100 г;
  • мука 250 г;
  • разрыхлитель 10г. (2 ч.л.).

Для макового коржа:

  • яйца 4 шт;
  • сахар 150 г;
  • мука 200 г;
  • мак (сухой) 100 г;
  • молоко 50 мл;
  • масло 30 мл;
  • разрыхлитель 5 г. (1 ч.л.);
  • масляный заварной.

Для глазури:

  • шоколад (черный) 80 г;
  • сливочное масло 50 г;
  • молоко 50мл.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить шоколадный корж. Ингредиенты рассчитаны на один корж. Таких приготовить нужно два.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем сливочное масло.

null
Тесто для шоколадного бисквита. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем сметану и тщательно перемешиваем.

null
Тесто для шоколадного бисквита. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем разрыхлитель и какао с просеянной мукой.

null
Яйца и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Переводим в форму для выпечки. Все равномерно расправить и выпекать в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

null
Приготовление макового пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим маковый корж. Для этого нужно взбить яйца с сахаром. Добавляем молоко, растительное и сухой мак. Все тщательно перемешать. Добавляем разрыхлитель и просеянную муку. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

null
Добавление крема. Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый маковый корж нужно разрезать на две части. Теперь нам понадобится заварной крем, который нужно приготовить заранее.

null
Добавление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

К половине крема добавляем натертый черный шоколад.

null
Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь на шоколадный корж выкладываем белый крем, накрываем маковым лепешком и покрываем его шоколадным кремом. Чередуем так все лепешки.

null
Готовый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно приготовить глазурь, смешать шоколад, сливочное масло и молоко.

null
Готовый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Покрываем пирог шоколадной глазурью. Даем настояться в холодильнике в течение нескольких часов или ночью.

Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатывания лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме