Очень вкусный торт — видео рецепт

Торт "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту
Новый шоколадно-маковый торт с нежным заварным кремом. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- какао 40 г. (4 ст.л.);
- яйца 3 шт;
- сливочное масло 150 г;
- сметана 50 г. (3 ст.л.);
- сахар 100 г;
- мука 250 г;
- разрыхлитель 10г. (2 ч.л.).
Для макового коржа:
- яйца 4 шт;
- сахар 150 г;
- мука 200 г;
- мак (сухой) 100 г;
- молоко 50 мл;
- масло 30 мл;
- разрыхлитель 5 г. (1 ч.л.);
- масляный заварной.
Для глазури:
- шоколад (черный) 80 г;
- сливочное масло 50 г;
- молоко 50мл.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить шоколадный корж. Ингредиенты рассчитаны на один корж. Таких приготовить нужно два.
Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем сливочное масло.
Добавляем сметану и тщательно перемешиваем.
Добавляем разрыхлитель и какао с просеянной мукой.
Переводим в форму для выпечки. Все равномерно расправить и выпекать в течение 15 минут при температуре 180 градусов.
Теперь приготовим маковый корж. Для этого нужно взбить яйца с сахаром. Добавляем молоко, растительное и сухой мак. Все тщательно перемешать. Добавляем разрыхлитель и просеянную муку. Выпекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
Готовый маковый корж нужно разрезать на две части. Теперь нам понадобится заварной крем, который нужно приготовить заранее.
К половине крема добавляем натертый черный шоколад.
Теперь на шоколадный корж выкладываем белый крем, накрываем маковым лепешком и покрываем его шоколадным кремом. Чередуем так все лепешки.
Теперь нужно приготовить глазурь, смешать шоколад, сливочное масло и молоко.
Покрываем пирог шоколадной глазурью. Даем настояться в холодильнике в течение нескольких часов или ночью.
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