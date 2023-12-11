Как выбрать вкусные крабовые палочки

Крабовые палочки. Фото: Freepik

Существует множество праздничных блюд и закусок с применением крабовых палочек. Один только крабовый салат чего стоит, без которого сложно представить Новый год. В этом материале мы расскажем, как выбрать вкусные и качественные крабовые палочки.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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На полках супермаркетов можно найти множество различных крабовых палочек. Но часто случается так, что они оказываются невкусными, что портит вкус всего блюда, например, крабового салата.

Крабовые палочки. Фото: Freepik

Также стоит отметить, что крабовые палочки уже давно не являются бюджетным продуктом. Поэтому важно знать подсказки, которые помогут выбрать качественные крабовые палочки.

Из чего состоят крабовые палочки

Крабовые палочки не имеют никакого отношения к крабам, поскольку их изготавливают из сурими — свежей рыбы, которую превращают в фарш. Продукт термически обрабатывают и сжимают в форму, которую мы видим на прилавках.

Крабовые палочки. Фото: Freepik

Качественные крабовые палочки должны состоять из сурими не менее чем на 30%.

Идеальный состав крабовых палочек:

30% сурими;

30% воды;

30% крахмала;

10 % примесей сои и специй.

Если на упаковке проценты не указаны, тогда выбирайте продукт, где сурими стоит первая в списке. Крабовые палочки должны быть сочными, а не сухими.

Крабовый салат. Фото: Freepik

Выбирайте вакуумную упаковку

Выбирайте крабовые палочки только в вакуумной упаковке, ведь в других может быть воздух. Это означает, что такие крабовые палочки будут иметь меньший срок годности.

Обращайте внимание на лед

Если на крабовых палочках есть кристаллы льда, это значит, что их замораживали не один раз, что негативно отразится на качестве продукта.

Цвет крабовых палочек

Крабовая палочка на белых участках должна иметь однородный цвет без каких либо пятен. Также обратите внимание, что крабовые палочки не должны ломаться от нажатия.

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