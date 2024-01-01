Зачем есть чернослив каждый день

Ягоды чернослива. Фото: Freepik

Чернослив считается самым полезным из всех сухофруктов. Его получают высушивая различные сливы. Но что будет, если употреблять его ежедневно.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Хороший чернослив должен быть достаточно мягким, но при этом упругим. При соблюдении всех технологий, примерно из 1 кг слив получается примерно 200 граммов чернослива.

Когда люди говорят "чернослив", первое, что приходит на ум, это улучшение работы нашего пищеварительного тракта. Но это далеко не все полезные свойства.

Что будет, если каждый день съедать по несколько ягод чернослива

Что же будет, если каждый день съедать по несколько ягод чернослива? На самом деле изменения будут колоссальными. В черносливы есть уникальные бифидобактерии, которые очень здорово улучшают микрофлору кишечника.

Полезен для костей

Чернослив является отличным продуктом для профилактики остеопороза. Он здорово помогает предотвратить ломкость костей. Исследователи из Флоридского университета выяснили, что ежедневное употребление 10 ягод чернослива в значительной степени снижают вероятность развитие остеопороза и в последствии помогут избежать переломов.

Ягоды чернослива. Фото: Freepik

Чернослив полезен для сердца

Полифенолы, а также калий и другие микронутриенты, которые содержатся в черносливе, будут помогать станкам сосудов, делая их упругими и прочными. Чернослив отлично улучшает работу сердечной мышцы и частоту сердцебиения.

Было отмечено, что те люди, которые регулярно употребляют чернослив имеют сниженную вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Замедление старения

Чернослив очень богат большим количеством антиоксидантных соединений. Они позволяют нашему организму противостоять влиянию свободных радикалов. Таким образом он замедляет процессы старения и снижает перманентные микровоспаления в нашем организме.

Чернослив богат витаминами

В черносливе довольно много витаминов таких как А, В, С и Е. Они в свою очередь принимает участие в формировании нашего иммунитета. Также они улучшают работу сердечно-сосудистой системы и желудка. А вот каротиноиды очень хорошо влияют на наше зрение.

Также в черносливе много минералов, таких как, калий, магний, фосфор. Они будут полезны для наших костей, зубов, волос и кожи. Также в черносливе содержится железо, которое поможет предотвратить анемию.

Водный обмен и работа почек

Чернослив обладает довольно мягким мочегонным действием. Таким образом он будет помогать с отеками и улучшать работу ваших почек. А выведение лишней жидкости из организма очень благотворно сказывается на сердечнососудистой системе и внешнем виде.

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