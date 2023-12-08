Эти простые продукты необходимо есть каждый день

Девушка завтракает. Фото: Freepik

С возрастом необходимо уделять больше внимания своему питанию. Одним из самых важных приемов пищи является завтрак, поэтому именно в это время необходимо есть правильные продукты.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Сбалансированный рацион является ключом к поддержанию здоровья. Правильно подбирая, для своего рациона, продукты питания, мы помогаем себе предотвратить хронические заболевания.

Полезный завтрак основа для бодрого и энергичного дня. Потому важно грамотно составить меню.

Куриные яйца

С возрастом поддержание мышечной массы становится все более важным для общего состояния здоровья и подвижности. Одним из ключевых факторов сохранения мышечной массы является достаточное потребление белка.

Несмотря на то, что существует множество источников доступного белка, именно яйца являются отличным вариантом для полезного завтрака. Они содержат высококачественный белок, а это значит, что мы получаем все незаменимые аминокислоты необходимые нашему организму для построения и восстановления мышечной массы.

Куриные яйца. Фото: Freepik

На самом деле яйца являются одним из самых доступных источников белка с высокой биологической ценностью. Одна из причин по которым яйца особенно хорошо для завтрака, заключается также в том, что белок лучше усваивается утром, чем в другое время дня. Яйца также богаты витамином D, который способствует усвоению кальция. С возрастом наши кости становятся более уязвимыми для переломов.

Овсяная крупа

Овсянка это классический вариант завтрака, который идеально подходит для взрослых людей. Овсянка является прекрасным источником клетчатки, которая очищает кишечник.

Овсянка с ягодами. Фото: Freepik

А бета глюкан, который содержится в овсянке, может значительно снизить уровень холестерина в крови. Регулярное употребление овсянки на завтрак помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболевания.

Натуральный йогурт

С возрастом включение натуральных кисломолочных продуктов в свой рацион может быть невероятно полезно. Эти продукты богаты пробиотиками, которые улучшают пищеварение и поддерживают общее здоровье кишечника.

Кроме того кисломолочные белковые продукты являются отличным источником кальция, который необходим для поддержания крепких костей. Но важно выбирать йогурт с натуральным составом и с минимальным количеством сахара.

Кисломолочный творог

Творог, это богатая белком пища, которая является идеальным завтраком. Творог легко усваивается, что делает его идеальным для тех, кто имеет проблемы с пищеварением.

Творог также содержит кальций, который помогает укреплять кости, волосы и ногти. При этом творог не содержит много калорий, поэтому им отлично дополнять завтрак.

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