Готовить еду в такой посуде очень опасно

Посуда для приготовления. Фото: Freepik

На посуде для приготовления еды ни в коем случае нельзя экономить. Некоторая кухонная утварь может производиться из материалов, которые способны нанести огромный вред для здоровья.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Фольга в приготовлении еды

Фольга — это такой же алюминий, который при нагревании будет поступать в пищу. Алюминий — это токсичный металл, который очень тяжело выводится из организма. Кроме этого, он является катализатором для других тяжелых металлов, таких как свинец и кадмий. Алюминий признан нейротоксином.

Это значит, что он влияет на все нейроны в нашем организме и может быть причиной нейродегенеративных заболеваний. Алюминий также может быть причиной возникновения онкологии. Алюминий накапливается в организме и влияет на работу всех органов и подавляет работу иммунной системы.

Если вы готовите еду в фольге, тогда необходимо сделать хотя бы прослойку из пергамента, чтобы еда не соприкасалась с фольгой.

Тефлон и антипригарное покрытие

Тефлон за последние 20 лет стал очень популярным, но за последние 5-10 лет он свою популярность потерял. В большинстве стран, которые заботятся о здоровье населения такие как Канада, Япония, часть штатов Америки, Евросоюз, большую часть посуды уже не используют.

Посуда для приготовления еды. Фото: Freepik

Тефлон содержит перфтороктановую кислоту, которая является сильнейшим токсином и ядом. Более 10 лет назад 8 крупнейших компаний, которые производили тефлон, полностью отказались от производства такого покрытия.

При нагревании свыше 220 градусов все антипригарные покрытия выделяют бензол, который также является токсичным веществом.

Силиконовая посуда

Силикон может быть относительно безвредным, вопрос в том, какого качества силикон. В силиконе используется кремний, который не является токсичным на 100%, но должны быть аббревиатуры CE или FDA, которые показывают качество такой посуды.

Откажитесь от силиконовой посуды, которая очень ярких цветов, поскольку в ярких красках всегда используются тяжелые металлы. Также не следует покупать силикон, который имеет неприятный запах. Силиконовую посуду нельзя нагревать выше 150 и 180 градусов.

Безопасная посуда:

нержавеющая сталь;

жаропрочное стекло;

керамическая посуда (без покрытия яркой глазури);

глиняная посуда;

эмалированная посуда (до появления сколов);

чугунная посуда.

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