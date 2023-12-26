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Сушеный чеснок – польза и вред для организма

26 декабря 2023 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Полезен ли сушеный чеснок
Сушеный чеснок. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Многие отдают предпочтение сухому чесноку в виде специи поскольку такое использование более удобно. Но полезен ли он в сухом виде, давайте разбираться вместе. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Свойства сушеного чеснока

Специфический запах и вкус чеснок знаком большинству людей. Такой характерный вкус чеснок приобретает благодаря уникальному сочетанию органических соединений. Первое упоминание о чесноке было найдено в древнеиндийскиха источниках. Изначально чеснок не использовался в пищу, и головки и перья чеснока применялись исключительно в медицине. Причем уже древние жители Индии выяснили, что именно в перьях чеснок витаминов и полезных свойств больше, чем в самой чесночной головке. 

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Головки чеснока. Фото: Freepik

Гораздо позже ученые выяснили, что в листьях чеснок содержится огромное количество витамина С и каротина. В чесночной головке витамин С также присутсвует, но в мизерном количестве. Зато прибавляются другие группы витаминов, таких как В1, В3 и Р. Древние египтяне стали первыми, кто добавлял чеснок в блюда национальной кухни. Считалось, что чеснок нужно употреблять ежедневно, тогда это укрепит организм. 

Сохранились и древние артефакты египетских лекарей, в описании которых описаны рецепты лекарских средств на основе чеснок. В кулинарии используют семена сушеного чеснока. 

Сушеный чеснок добавляют в приправы для придания характерного вкуса и запаха. Корейцы и японцы стали изготавливать квашенные головки чеснока. Теперь японский черный чеснок известен во всем мире, как деликатес. 

Полезные свойства чеснока 

Чеснок содержит полезные свойства для организма человека. Больше всего в чесноке содержится полисахаридов и углеводов, что замечательно при хранении сушеного чеснока. Но в сушеном чесноке количество полезных веществ может измениться. Осенью после сбора урожая в чесноке содержится инулин и сахароза. После того, как сушеный чеснок полежит пару месяцев инулин расщепляется и в составе чеснока увеличивается содержание сахарозы и глюкозы. 

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Чеснок на столе. Фото: Freepik

Сушеный чеснок 

Сушеный чеснок бывает нескольких видов, которые отличаются формой помола. Бывает сушеный чесночный порошок, дробленый или хлопьями. Сушеный чеснок добавляют при консервации с другими овощами. 

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