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Блюдо за копейки из обычной свеклы за пять минут

17 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетное и вкусное блюдо из свеклы и квашеной капустой — видео рецепт
Свекла на столе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо из свеклы оценят все. Понадобится всего три ингредиента. Очень вкусный и витаминный салат, он актуален в холодное время года. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • свекла 1 шт.;
  • лук белый 1 шт.;
  • капуста квашеная 300 г;
  • масло оливковое для жарки и заправки 4 ст. л.;
  • кунжут 1 ст. л.;
  • изюм 2 ст. л.;
  • соль;
  • черный перец;
  • итальянские травы;
  • сушеный чеснок.

Способ приготовления

Сначала нужно начистить свеклу и нарезать на большие кусочки.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем берем емкость для запекания и фольгу, выкладываем свеклу и накрываем сверху слоем фольги.

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Кусочки свеклы. Фото: YouTube @prostirecepti

Запекаем в духовке в течение 30 минут при температуре 200 градусов.

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Добавление квашеной капусты. Фото: YouTube @prostirecepti

Тем временем нужно нарезать лук полкольцами или небольшими кусочками. Лук нужно обжарить до золотистости.

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Свекла и изюм. Фото: YouTube @prostirecepti

К луку добавляем квашеную капусту, тщательно перемешиваем. Свеклу нужно измельчить на крупной терке. Добавляем к луку и капусте.

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Натертая свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем немного изюма, соль, черный перец, сушеный чеснок и столовую ложку кунжутных семян.

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Добавление кунжута. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем  и можно пробовать.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди .

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы .

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" - сохраните его к праздникам.

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