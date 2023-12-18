Как проверить настоящий гранатовый сок

Гранат и гранатовый сок. Фото: Freepik

Один самых красивых фруктов — гранат традиционно считается и одним из самых полезных. Считается, что он прекрасно поднимает уровень гемоглобина. Чем же еще полезен этот фрукт.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Когда гранат созревает на ветке, он иногда аж трескается изнутри. Большим производителем гранатов является Израиль. С ботанической точки зрения, плоды гранатов считаются не фруктами, а ягодами.

В Израиле зерна граната добавляют практически во все блюда. Это привычка закрепилась и у нас. Гранат действительно очень удачно украшает блюда и добавляет полезности.

Чем полезен гранат и гранатовый сок

Гранат очень богат антиоксидантами, в нем их содержится рекордное количество. Таким образом в гранате высокая концентрация витаминов.

Гранатовый сок. Фото: Freepik

В гранате содержится вещество, которое снижает уровень холестерина и стимулирует работу печени, благодаря чему расщепляются жиры. Гранат настоящий спасатель для сердечно-сосудистой системы.

Как определить настоящий гранатовый сок

Гранатовый сок очень полезен, но случается так, что производители разбавляют его или даже подкрашивают, снижая пищевую ценность. Для того, чтобы в домашних условиях определить есть ли краситель в соке, необходимо добавить в сок ложку обычной соды.

Разрезанный гранат. Фото: Freepik

Если сок был подкрашен искусственно, его цвет в этой среде не изменится. А вот если сок натуральный, тогда цвет изменится.

Можно ли есть гранат с косточками

Правда ли, что от проглатывания косточек может быть обострение аппендицита? На самом деле современная наука говорит о том, что никакой связи между косточками граната и аппендицитом нет. Если в аппендиксе нет инфекции, тогда он прекрасно справляется со своей работой. Есть или нет косточки граната это дело вкуса.

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