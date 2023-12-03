Что должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024

Сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги
Совсем скоро придет Новый год Дракона 2024. Нужно знать несколько секретов, когда будете накрывать праздничный стол. Это привлечет в ваш дом благополучие и финансовое благосостояние.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Мандарины на праздничном столе
В 2024 году необходимо положить на праздничный стол 8 мандарин. Это число фруктов, привлечет благополучие и деньги.
Мандаринов должно быть именно 8, их необходимо выложить в виде круга. Если у вас есть восмиугольная тарелка или блюда, это будет дополнительным бонусом. В древнекитайской мифологии число 8 священно. Символ бесконечности будет олицетворять все блага.
Фаршированные дыни и тыквы
Если вы любите дыни и тыквы, очень советуем задуматься о способе подачи этих блюд. Например в дыне можно подать фруктовый салат.
А вот тыкву можно нафаршировать мясом, например в виде горшочка. Или сделать любимый крем суп с сыром дор-блю.
Дракон будет очень благодарен за такие блюда. Пожалуй тыква, это довольно не типичное блюдо для новогоднего стола. Но именно в 2024 году эту будет очень хорошей идеей.
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