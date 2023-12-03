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Сколько мандарин нужно положить на новогодний стол в год Дракона 2024, чтобы привлечь деньги

3 декабря 2023 21:15
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Янина Томенко
Редактор
Что должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024
Мандарины на столе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Совсем скоро придет Новый год Дракона 2024. Нужно знать несколько секретов, когда будете накрывать праздничный стол. Это привлечет в ваш дом благополучие и финансовое благосостояние. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Мандарины на праздничном столе 

В 2024 году необходимо положить на праздничный стол 8 мандарин. Это число фруктов, привлечет благополучие и деньги. 

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Мандарины и апельсины. Фото: Freepik

Мандаринов должно быть именно 8, их необходимо выложить в виде круга. Если у вас есть восмиугольная тарелка или блюда, это будет дополнительным бонусом. В древнекитайской мифологии число 8 священно. Символ бесконечности будет олицетворять все блага. 

Фаршированные дыни и тыквы 

Если вы любите дыни и тыквы, очень советуем задуматься о способе подачи этих блюд. Например в дыне можно подать фруктовый салат.

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Тыквенный суп. Фото: Freepik

А вот тыкву можно нафаршировать мясом, например в виде горшочка. Или сделать любимый крем суп с сыром дор-блю. 

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Дыни на столе. Фото: Freepik

Дракон будет очень благодарен за такие блюда. Пожалуй тыква, это довольно не типичное блюдо для новогоднего стола. Но именно в 2024 году эту будет очень хорошей идеей. 

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

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