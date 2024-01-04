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Шесть фруктов, которые следует запретить есть женщинам и вот почему

4 января 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Эти фрукты категорически нельзя есть женщинам, которые отказываются от сахара
Ассорти фруктов. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Эти фрукты вызывают резкий выброс инсулина и обладают высоким гликемическим индексом. Также системное употребление этих фруктов негативно сказывается на коже и женском здоровье. Если вы стараетесь этими фруктами заменить сладости, спешим вас огорчить, ведь в них еще больше сахара.  

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Финики 

Помимо того, что в финиках много глюкозы, в ней еще и много фруктозы, которая не вызывает выброс инсулина и на прямую может откладываться в печени. Стоит опасаться протеиновых батончиков, многие из которых сделаны на основе фиников. Системное употребление фиников вредит женскому здоровью. 

Хурма 

Хурма за счет большого количества простых углеводов может оказывать влияние на щитовидную железу, от которой зависит вся гормональная система. 

Груши 

В грушах повышенный уровень сахара, а особенно вредным будет варенье из груш. Они вызывают скачок глюкозы, который через 40-50 минут снижается. Вследствие чего надпочечники начинают вырабатывать адреналин, чтобы вернуть уровень глюкозы в кровь. Чем чаще происходят такие скачки глюкозы, тем больше формируется сахарная зависимость. 

Виноград 

Виноград имеет большое количество сахара, при этом в нем достаточно мало витамин. Он также приравнивается к обычным сладостям, и если он воспринимается, как источник витаминов, то это большое заблуждение. Он влияет на организм также, как и сладости. 

виноград
Червоний виноград. Фото: Freepik

Манго 

Если мы говорим о спелом и сочном манго, то основной его составляющей также является сахар. Также на рынке популярен такой продукт, как сушеный манго, который зачастую обрабатывается сахарной глазурью. Будьте осторожны с употреблением манго, который наносит точно такой же вред организму, как и сахар. 

Фрукт манго
Спелый манго. Фото: Freepik

Арбуз 

Если арбуз употреблять на протяжении 2-3 месяцев в надежде, что это помогает работе почек спешим вас также ограничить. Ведь в арбузе содержится большое количество фруктозы, что оказывает огромную нагрузку на печень. 

арбуз
Спелый арбуз. Фото: Freepik

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