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Что происходит с людьми, которые едят перепелиные яйца

8 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Чем полезны перепелиные яйца
Перепелиные яйца. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Небольшого размера, но с огромным потенциалом. Что произойдет с организмом, если включить в свой рацион перепелиные яйца и как отреагирует на это наш мозг, читайте в этом материале. 

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Небольшие по размеру яйца перепелки весят всего в среднем 18 грамм. В составе яиц перепелки содержится огромное количество полезных нутриентов. Этот продукт богат бета-каротином, аминокислотами и витаминами группы В. Минеральных веществ в составе перепелиного яйца также немало. 

В перепелиных яйцах содержится магний, железо и даже кальций с фосфором. Такой состав положительно влияет на работу мозга, улучшает память, а также оказывает защитные свойства, укрепляя иммунитет. 

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Перепелиные яйца. Фото: Freepik

Более того, в составе перепелиных яиц присутствует специфическое вещество лизоцим, которое оказывает противобактериальное действие не только уничтожая вредоносную микрофлору,  но и предотвращая ее развитие. 

Особенная отличительная перепелиных яиц в том, что они в отличии от куриных, не вызывают аллергических реакций. Таким образом, перепелиные яйца смело могут использоваться в прикорм даже маленьким детям. 

Полезные свойства 

В отличии от куриных яиц, в перепелиных баланс витаминов белков и жиров оптимальный. В перепелиных яйцах много лецитина, воздействие которого не позволяет холестерину оседать в виде отложений на сосудистых стенках. Злоупотреблять этим продуктом, конечно же, не стоит. 

Холестерин важный компонент для правильной работы нашего организма. В первую очередь холестерин необходим для повышения мужской фертильности. Но тем, кто подвержен рискам развития атеросклероза, куриными и перепелиными яйцами увлекаться не стоит. 

Примечательно, что белок, который содержится в перепелиных яйцах, способен усваиваться нашим организмом практически на 100%. 

Помимо полезного белка, перепелиные яйца оказывают влияние на следующие функции: 

  • укрепление иммунной защиты; 
  • в составе перепелиных яиц, а точнее в желтке, содержатся жирорастворимые витамины А и Д;
  • участие в регенерации клеток кожи и слизистых покровов; 
  • оптимизация работы нервной системы; 
  • предотвращение развития злокачественных новообразований; 
  • защита миокарда и сосудов. 

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