Чем полезны перепелиные яйца

Перепелиные яйца. Фото: Freepik

Небольшого размера, но с огромным потенциалом. Что произойдет с организмом, если включить в свой рацион перепелиные яйца и как отреагирует на это наш мозг, читайте в этом материале.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Небольшие по размеру яйца перепелки весят всего в среднем 18 грамм. В составе яиц перепелки содержится огромное количество полезных нутриентов. Этот продукт богат бета-каротином, аминокислотами и витаминами группы В. Минеральных веществ в составе перепелиного яйца также немало.

В перепелиных яйцах содержится магний, железо и даже кальций с фосфором. Такой состав положительно влияет на работу мозга, улучшает память, а также оказывает защитные свойства, укрепляя иммунитет.

Перепелиные яйца. Фото: Freepik

Более того, в составе перепелиных яиц присутствует специфическое вещество лизоцим, которое оказывает противобактериальное действие не только уничтожая вредоносную микрофлору, но и предотвращая ее развитие.

Особенная отличительная перепелиных яиц в том, что они в отличии от куриных, не вызывают аллергических реакций. Таким образом, перепелиные яйца смело могут использоваться в прикорм даже маленьким детям.

Полезные свойства

В отличии от куриных яиц, в перепелиных баланс витаминов белков и жиров оптимальный. В перепелиных яйцах много лецитина, воздействие которого не позволяет холестерину оседать в виде отложений на сосудистых стенках. Злоупотреблять этим продуктом, конечно же, не стоит.

Холестерин важный компонент для правильной работы нашего организма. В первую очередь холестерин необходим для повышения мужской фертильности. Но тем, кто подвержен рискам развития атеросклероза, куриными и перепелиными яйцами увлекаться не стоит.

Примечательно, что белок, который содержится в перепелиных яйцах, способен усваиваться нашим организмом практически на 100%.

Помимо полезного белка, перепелиные яйца оказывают влияние на следующие функции:

укрепление иммунной защиты;

в составе перепелиных яиц, а точнее в желтке, содержатся жирорастворимые витамины А и Д;

участие в регенерации клеток кожи и слизистых покровов;

оптимизация работы нервной системы;

предотвращение развития злокачественных новообразований;

защита миокарда и сосудов.

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