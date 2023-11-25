Что можно есть в Новый год Дракона 2024

Что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024
Близится Новый год 2024. Этот год будет под покровительством Дракона. Что же приготовить к праздничному столу, чтобы привлечь богатство и благополучие в новом году.
Об этом рассказали Новини.LIVE.
Зеленый деревянный Дракон — это символ 2024 года. Год Дракона начнется 10 февраля 2024 года и завершится 25 января 2025 года. Предыдущий год зеленого Дракона приходил в 1964 году, то есть это случается раз в 60 лет.
Для того, чтобы год принес удачу необходимо показать Дракону, что мы его ждем в гости и готовы задабривать. Необходимо удовлетворить вкус Дракона. Для этого необходимо знать, что нужно приготовить к праздничному столу.
Что нужно приготовить в год Дракона 2024
Очень важно учитывать количество блюд на столе. Это нужно для того, чтобы получить изобилие и богатство. Поэтому в этом году советуем накрыть максимально изобильный стол.
Дракон любит только свежие продукты, поэтому все блюда придется готовить в самый канун Нового года, не позже, чем за сутки. Новогодний стол в этом году нужно накрывать с умом, чтобы заслужить его благосклонность.
Необходимо приготовить мясо
Нужно приготовить мясные блюда. Если в 2023 году у вас были финансовые проблемы, для того, чтобы их исправить, нужно отдать приоритет жирной свинине. А если не удалось добиться успеха в отношениях, тогда готовьте индейку. А если вы хотите, чтобы наступил мир, тогда приготовьте утку. Если вы хотите, чтобы следующий год ознаменовался карьерным успехом, тогда подайте к столу говядину.
Какое мясо приготовить в 2024 год Дракона:
- говядина;
- баранина;
- свинина;
- утка;
- индейка.
Рыба и морепродукты
Обязательно на столе должны быть рыба и морепродукты. Считается, что Дракон любит жирную рыбу. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в 2024 году, как рыба в воде, нужно именно ею и порадовать своих гостей.
Какую рыбу и морепродукты приготовить в 2024 год Дракона:
- хек;
- окунь;
- карп;
- фаршированная щука;
- красная икра;
- черная икра,
- икра щуки;
- кальмары;
- креветки.
Когда вы будете подавать блюда из рыбы, обязательно украшайте их зеленью.
Орехи
Орехи должны обязательно находиться на праздничном столе. Это символ мудрости, а значит подходит для того, чтобы встречать Новый год 2024 Дракона. Кроме того, орехи это еще и символ богатства.
Какие орехи подавать к праздничному столу в 2024 год Дракона:
- лесной орех;
- макадамия;
- кешью;
- грецкий орех;
- кедровый орех.
Фрукты
На фруктах экономить категорически нельзя. Нужно отдать предпочтение красным фруктам.
Какие фрукты подавать в 2024 год Дракона:
- гранаты;
- яблоки;
- мандарины;
- вишня;
- клубника;
- красный виноград.
Также будет хорошо, если к новогоднему столу вы подадите тропические фрукты. Они могут быть основой для десертов, которые будут составлять салаты.
Овощи
Если вы хотите, чтобы в 2024 году у вас было здоровье и благополучие, не забудьте об овощах. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и очень много разнообразной зелени, ее должно быть много.
Сахар и мед
Дракон большой любитель сладкого. Это символ достатка и благополучия.
Острые блюда
Дракон существо огнедышащее, и поэтому нужно приготовить хотя бы одно очень острое блюдо.
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