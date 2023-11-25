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Что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024

25 ноября 2023 07:50
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Янина Томенко
Редактор
Что можно есть в Новый год Дракона 2024
Год Дракона. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Близится Новый год 2024. Этот год будет под покровительством Дракона. Что же приготовить к праздничному столу, чтобы привлечь богатство и благополучие в новом году. 

Об этом рассказали Новини.LIVE. 

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Зеленый деревянный Дракон — это символ 2024 года. Год Дракона начнется 10 февраля 2024 года и завершится 25 января 2025 года. Предыдущий год зеленого Дракона приходил в 1964 году, то есть это случается раз в 60 лет. 

Для того, чтобы год принес удачу необходимо показать Дракону, что мы его ждем в гости и готовы задабривать. Необходимо удовлетворить вкус Дракона. Для этого необходимо знать, что нужно приготовить к праздничному столу. 

Что нужно приготовить в год Дракона 2024 

Очень важно учитывать количество блюд на столе. Это нужно для того, чтобы получить изобилие и богатство. Поэтому в этом году советуем накрыть максимально изобильный стол. 

Дракон любит только свежие продукты, поэтому все блюда придется готовить в самый канун Нового года, не позже, чем за сутки. Новогодний стол в этом году нужно накрывать с умом, чтобы заслужить его благосклонность. 

Необходимо приготовить мясо 

Нужно приготовить мясные блюда. Если в 2023 году у вас были финансовые проблемы, для того, чтобы их исправить, нужно отдать приоритет жирной свинине. А если не удалось добиться успеха в отношениях, тогда готовьте индейку. А если вы хотите, чтобы наступил мир, тогда приготовьте утку. Если вы хотите, чтобы следующий год ознаменовался карьерным успехом, тогда подайте к столу говядину. 

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Мясо с апельсинами. Фото: Freepik

Какое мясо приготовить в 2024 год Дракона: 

  • говядина;
  • баранина;
  • свинина;
  • утка; 
  • индейка. 

Рыба и морепродукты 

Обязательно на столе должны быть рыба и морепродукты. Считается, что Дракон любит жирную рыбу. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в 2024 году, как рыба в воде, нужно именно ею и порадовать своих гостей. 

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Красная икра. Фото: Freepik

Какую рыбу и морепродукты приготовить в 2024 год Дракона: 

  • хек;
  • окунь;
  • карп;
  • фаршированная щука;
  • красная икра; 
  • черная икра, 
  • икра щуки;
  • кальмары; 
  • креветки. 

Когда вы будете подавать блюда из рыбы, обязательно украшайте их зеленью. 

Орехи 

Орехи должны обязательно находиться на праздничном столе. Это символ мудрости, а значит подходит для того, чтобы встречать Новый год 2024 Дракона. Кроме того, орехи это еще и символ богатства. 

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Праздничный салат. Фото: Freepik

Какие орехи подавать к праздничному столу в 2024 год Дракона: 

  • лесной орех;
  • макадамия;
  • кешью; 
  • грецкий орех; 
  • кедровый орех. 

Фрукты 

На фруктах экономить категорически нельзя. Нужно отдать предпочтение красным фруктам. 

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Красные яблоки. Фото: Freepik

Какие фрукты подавать в 2024 год Дракона: 

  • гранаты; 
  • яблоки;
  • мандарины;
  • вишня;
  • клубника;
  • красный виноград. 

Также будет хорошо, если к новогоднему столу вы подадите тропические фрукты. Они могут быть основой для десертов, которые будут составлять салаты. 

Овощи 

Если вы хотите, чтобы в 2024 году у вас было здоровье и благополучие, не забудьте об овощах. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и очень много разнообразной зелени, ее должно быть много. 

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Помидоры и чеснок. Фото: Freepik

Сахар и мед

Дракон большой любитель сладкого. Это символ достатка и благополучия. 

Острые блюда 

Дракон существо огнедышащее, и поэтому нужно приготовить хотя бы одно очень острое блюдо. 

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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