Что можно есть в Новый год Дракона 2024

Год Дракона. Фото: Freepik

Близится Новый год 2024. Этот год будет под покровительством Дракона. Что же приготовить к праздничному столу, чтобы привлечь богатство и благополучие в новом году.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленый деревянный Дракон — это символ 2024 года. Год Дракона начнется 10 февраля 2024 года и завершится 25 января 2025 года. Предыдущий год зеленого Дракона приходил в 1964 году, то есть это случается раз в 60 лет.

Для того, чтобы год принес удачу необходимо показать Дракону, что мы его ждем в гости и готовы задабривать. Необходимо удовлетворить вкус Дракона. Для этого необходимо знать, что нужно приготовить к праздничному столу.

Что нужно приготовить в год Дракона 2024

Очень важно учитывать количество блюд на столе. Это нужно для того, чтобы получить изобилие и богатство. Поэтому в этом году советуем накрыть максимально изобильный стол.

Дракон любит только свежие продукты, поэтому все блюда придется готовить в самый канун Нового года, не позже, чем за сутки. Новогодний стол в этом году нужно накрывать с умом, чтобы заслужить его благосклонность.

Необходимо приготовить мясо

Нужно приготовить мясные блюда. Если в 2023 году у вас были финансовые проблемы, для того, чтобы их исправить, нужно отдать приоритет жирной свинине. А если не удалось добиться успеха в отношениях, тогда готовьте индейку. А если вы хотите, чтобы наступил мир, тогда приготовьте утку. Если вы хотите, чтобы следующий год ознаменовался карьерным успехом, тогда подайте к столу говядину.

Мясо с апельсинами. Фото: Freepik

Какое мясо приготовить в 2024 год Дракона:

говядина;

баранина;

свинина;

утка;

индейка.

Рыба и морепродукты

Обязательно на столе должны быть рыба и морепродукты. Считается, что Дракон любит жирную рыбу. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в 2024 году, как рыба в воде, нужно именно ею и порадовать своих гостей.

Красная икра. Фото: Freepik

Какую рыбу и морепродукты приготовить в 2024 год Дракона:

хек;

окунь;

карп;

фаршированная щука;

красная икра;

черная икра,

икра щуки;

кальмары;

креветки.

Когда вы будете подавать блюда из рыбы, обязательно украшайте их зеленью.

Орехи

Орехи должны обязательно находиться на праздничном столе. Это символ мудрости, а значит подходит для того, чтобы встречать Новый год 2024 Дракона. Кроме того, орехи это еще и символ богатства.

Праздничный салат. Фото: Freepik

Какие орехи подавать к праздничному столу в 2024 год Дракона:

лесной орех;

макадамия;

кешью;

грецкий орех;

кедровый орех.

Фрукты

На фруктах экономить категорически нельзя. Нужно отдать предпочтение красным фруктам.

Красные яблоки. Фото: Freepik

Какие фрукты подавать в 2024 год Дракона:

гранаты;

яблоки;

мандарины;

вишня;

клубника;

красный виноград.

Также будет хорошо, если к новогоднему столу вы подадите тропические фрукты. Они могут быть основой для десертов, которые будут составлять салаты.

Овощи

Если вы хотите, чтобы в 2024 году у вас было здоровье и благополучие, не забудьте об овощах. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и очень много разнообразной зелени, ее должно быть много.

Помидоры и чеснок. Фото: Freepik

Сахар и мед

Дракон большой любитель сладкого. Это символ достатка и благополучия.

Острые блюда

Дракон существо огнедышащее, и поэтому нужно приготовить хотя бы одно очень острое блюдо.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.