Что можно есть в Новый год Дракона 2024

Новогодний стол. Фото: Freepik

Следующим, 2024 годом будет управлять могущественный Зеленый Дракон. Почитатели древнекитайской мифологии знают, что для того, чтобы год прошел успешно и благополучно, нужно задобрить покровителя года. Но еще важнее не разозлить Дракона, поэтому в этом материале вы узнаете, что категорически противопоказано подавать на новогодний стол.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Дракон любит только свежие продукты, поэтому важно, чтобы на столе были блюда, которые приготовлены в этот же день. Есть еще несколько продуктов от которых лучше отказаться или свести их использование в приготовлении к минимуму.

Мясные и рыбные консервы

Дракон любит и мясо, и рыбу, но консервы он может не оценить, потому что эти продукты не являются свежими. Все продукты длительного хранения или полуфабрикаты он точно не оценит.

Бутерброды со шпротами. Фото: Freepik

Если же, к примеру, вы не можете представить новогодний стол без бутербродов со шпротами, то лучше все же использовать эти консервы хотя бы в салате. Чтобы не делать акцент на таких продуктах, при этом не отказываясь от них, предлагаем подумать о салатах, в которые они добавляются.

Куриное мясо

Курица ассоциируется у Дракона с бедностью. Именно это мясо он не потерпит на новогоднем столе. Если вы планировали запечь курицу целиком, рекомендуем пересмотреть меню и запечь, например, индейку.

Запеченая курица. Фото: Freepik

Индейка, кстати, станет отличным выбором. Поскольку это мясо входит в топ любимчиков Дракона. Это блюдо точно задобрить покровителя года, что привлечет в ваш дом благополучие.

Лук

Дракон просто терпеть не может лук. Он любит зелень в любом виде, но вот от лука следует отказаться. Не рекомендуется класть перья зеленого лука на овощную тарелку или украшать им салаты.

Салат, украшенный зеленым луком. Фото: Freepik

Если внутрь блюда зеленый или обычный лук можно положить, то делать на нем акцент не стоит.

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