Кому кофе пить нельзя

Стакан кофе. Фото: Freepik

Любителей кофе очень много, пожалуй не найдется человека, который не пробовал бы этот напиток. Есть множество информации о полезных свойствах кофе, но есть люди, которым он категорически противопоказан. А что будет, если пить кофе каждый день?

Самые интересные факты о кофе собрали Новини.LIVE.

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Некоторые эксперты заявляют, что кофе вредит организму, но есть ряд исследований, которые говорят о том, что кофе улучшает качество нашего организма и даже продлевает жизнь.

Кофе действительно не такой простой продукт. У кофе есть определенные плюсы и минусы. Что же произойдет, если пить кофе каждый день?

Сердечно-сосудистая система

Если мы будем регулярно пить кофе, то в некоторых случаях это может вызывать повышение артериального давления. Это зависит от индивидуальной переносимости. Когда верхнее давление повышается, это уже называется гипертонией, что вызывает очень неприятные симптомы.

Нервная система

Кофеин можно назвать одним из самых сильных и разрешенных стимуляторов центральной нервной системы. Он действительно вызывает привыкание. Кофеин действительно может повысить внимательность и работоспособность. Кофеин также улучшает когнитивные способности и поднимает выносливость.

Стакан кофе. Фото: Freepik

Но всякий раз, когда мы стимулируем нашу нервную систему, образно говоря, мы берем у нее в долг. Но этот долг придется возвращать поскольку запас энергии нашей нервной системы ограничен.

Кофе не добавляем дополнительной энергии, кофеин лишь помогает достать резервный запас энергии из клеток.

Исследования показывают, что нервная система имеет дополнительный запас энергии в 20%, но достать его можно только при помощи вспомогательных веществ, например хорошая доза кофеина.

Если утром вы пьете кофе, в течении дня чувствуете себя бодро, а ночью хорошо засыпаете, значит все замечательно.

Чашка кофе. Фото: Freepik

Но если человек пьет по пять чашек кофе, в течении дня наблюдается нервозность, а ночью сон нарушен, это значит, что кофеин изматывает нервную систему, излишне ее стимулируя.

Экспериментальным путем было доказано, что у 80% людей кофеин повышает работоспособность, а из оставшихся 20% у части людей кофеин не вызывает никакого эффекта, то у другой части наоборот может вызывает даже успокоительный эффект.

Желудочно-кишечный тракт

Потребление кофе значительно повышает выработку желудочного сока. Если вы периодически страдаете от изжоги или имеется язва или гастрит, в таких случаях кофе нужно ограничивать.

Особенно не рекомендуется употреблять кофе с утра натощак или наоборот запивать сытный прием еды порцией кофе. Гораздо лучше выпивать кофе через пару часов после завтрака.

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