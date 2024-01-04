Ранее было известно не о всех полезных свойствах гречки

Гречка в тарелке. Фото: Freepik

О пользе гречки слышал наверное каждый. Это популярная и доступная еда в состав которой входит огромное количество микроэлементов. Совершенно не случайно ее называют самой полезной крупой.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Гречку завезли из Греции, именно поэтому ее так и называют. Еще одной родиной родиной гречки считаются Гималаи.

Что будет, если есть гречку каждый день

В гречке содержится более 50 полезных веществ. В ней огромное количество белка, ее даже приравнивают к мясу. Больше растительного белка содержится разве что в горохе. В этой крупе много полезных аминокислот, например лизин и триптофан, которые очень важны для синтеза собственных белков в организме.

В гречневой крупе много железа

Также в гречке очень много железа, по этому показателю она превосходит все другие популярные злаки. Содержание железа на 100 граммов гречки составляет 37% от суточной нормы. Железо благоприятно влияет на нашу кровеносную систему, а также нормализует уровень гемоглобина.

Гречневая каша. Фото: Freepik

В гречневой крупе много калия

Гречневая крупа содержит 15% калия от суточной нормы. Калий укрепляет сосудистую систему, положительно влияет водно солевой баланс и снижает артериальное давление.

В гречневой крупе много клетчатки

Клетчатка помогает нашему пищеварительному процессу, оздоравливает наш кишечник, снижает уровень холестерина и также снижает уровень сахара в крови.

В гречневой крупе много флавоноидов

Флавоноиды снижают проницаемость наших сосудов и способствует их укреплению. В ней также много кверцетина и рутина, именно поэтому рекомендуют употреблять во время беременности и после перенесенных операций.

Гречневая крупа помогает похудеть

Благодаря тому, что у гречки невысокий гликемический индекс, а также благодаря тому, что она содержит клетчатку и позволяет получить чувство насыщения на длительное время, может прекрасно помогать тем, кто желает скинуть лишний вес.

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